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Öğretmenlerin özlük haklarının tüzük ile belirlenemeyeceğini söyleyen Erhürman, bunun yasada belirtilmesi gerektiğini, bu kararın Bakanlar Kurulu kararı ile alınamayacağını söyledi.



Erhürman, “Ağustos 2022’de gelen bir yasa tasarısının yasalaşmasını tam da sınavların olduğu bir dönemde mi gündeme aldınız? Bu yasadaki mesele nedir? Nereden geliyor bu talep? Neden Ünal Üstel bu komiteyi berhava etti? Söyleyin bunu bilelim” dedi.



Erhürman, “Okullarla ilgili mevcut sorunları zaten dile getiriyoruz. Bunların hiç biri yokken bir gecede geçireceğim dediğinde de olmaz, olmayacak” şeklinde konuştu.



Erhürman, “8 maddelik çok kısa bir yasa dedi. Bende 4 tanesinde herkesin mantıklı bulacağı şeyler söyledim. Doğru diyaloğu kurmak bunları değiştirmekten daha önemlidir. Sonbaharda okullar açıldığında bu öğretmenleri ötekileştirmeden bunları yapmak gerekir” dedi.



Erhürman, “Tam gün eğitime geçerken öğretmeni yanımızda bundurmamız gerekir ama iki de bir de öğretmeni bu hale getirirsek, kamu okullarında fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya olan çocuklarımızı bir de bunlarla uğraştırmamak gerekir. Bunlar da bizim insanımızdır. Bizim insanımız bizim yasamızı yapacak. Aklın yolu bunun komiteye çekilmesi ve bunların konuşulmasıdır” ifadelerini kullandı.