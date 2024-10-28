Meclis’in açılabilmesi için hukuka uygun olarak seçilmiş bir Meclis Başkanının oturumu açması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Dolayısıyla Meclis açılmamıştır. Hukuka uygun açılmış bir Meclis yoktur” şeklinde konuştu.

UBP’nin CTP’ye süre verdiklerini söylediğini ve CTP’nin Meclis Başkan Yardımcısı adayını seçmesini beklediğini işaret eden Tufan Erhürman, “Bizim Meclis’e verdiğimiz bir yazı var; CTP Meclis Başkan Yardımcısı gösterecektir, ama Meclis Başkanı seçiminin usule uygun tamamlanmasından sonra gösterecektir” dedi.

Meclis Başkanı seçiminin tamamlanmadığını belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “O seçim tamamlandıktan sonra Meclis Başkan Yardımcısı adayı seçilir” ifadelerini kullandı.

CTP’nin duruşunun net olduğunu; Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı olarak yok hükmünde olduğunu söyleyen Erhürman, “Pazartesi günü yine aynı şeyler yaşanacak, çünkü bu arkadaşların Meclis’i çalıştırmak gibi bir amacı yok” dedi.