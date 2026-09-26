Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında bulunduğu New York’ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından BRT canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

örüşmede ağırlıklı olarak güven yaratıcı önlemlerin (GYÖ) ele alındığını belirten Erhürman, Guterres’in de şu anda bu konuya odaklandığını söyledi.

Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyareti sırasında gündeme getirdiği yedi GYÖ arasında geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetlere müdahaleye yönelik ortak mekanizma, düzensiz göçle mücadele, sivil toplum alanında koordinasyon, spor faaliyetleri ile karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkının bulunduğunu kaydetti.

"YEDİ ÖNERİDEN ALTISI KABUL EDİLDİ"

Guterres’in gündeme getirdiği yedi öneriden geçiş noktalarıyla ilgili olan dışında kalan altısının Kıbrıs Türk tarafınca daha önce kabul edildiğini belirten Erhürman, bu tutumun daha sonraki üçlü görüşmede de ortaya konulduğunu ifade etti.

Geçiş noktalarına ilişkin öneriler konusunda ise kapının kapatılmadığını belirten Erhürman, söz konusu önerilerin mevcut şekliyle kabul edilmediğini ancak üzerinde çalışılabilecek bir zemin bulunduğunu söyledi.

Erhürman, buna karşın Rum tarafının bugüne kadar diğer altı önerinin kabulüne yönelik somut bir adım ortaya koymadığını belirtti.

“ODAĞI DAĞITMANIN ANLAMI YOK”

Son toplantıda Rum tarafının yeni bazı öneriler sunduğunu ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının ise Guterres’in ortaya koyduğu yedi maddelik çerçevenin hayata geçirilmesine yoğunlaşılmasından yana olduğunu söyledi.

Guterres’in görev süresinin sona ermesine kısa bir zaman kaldığını hatırlatan Erhürman, mevcut gündemi genişletmenin ve yeni başlıklarla odağı dağıtmanın sonuç almayı zorlaştıracağını belirtti.

Erhürman, “Gelin bu yedi maddeye odaklanalım ve bunlar üzerinde çözüm üretmeye çalışalım” yaklaşımını Guterres’e de aktardıklarını ifade etti.

Yeni önerilerin mevcut başlıklarda ilerleme sağlanmasını güçleştirebileceğini belirten Erhürman, bu nedenle önceliğin halihazırda masada bulunan önerilere verilmesi gerektiğini kaydetti.

“GÜVENİ AŞINDIRAN UYGULAMALAR DA VAR”

Görüşmede yalnızca GYÖ’leri değil, güven ortamını olumsuz etkilediğini düşündükleri bazı gelişmeleri de gündeme getirdiklerini belirten Erhürman, bir taraftan güven artırıcı adımlar üzerinde çalışılırken diğer taraftan mevcut güveni zedeleyen uygulamalarla karşılaşıldığını söyledi.

Erhürman, festivallerin ve bazı spor faaliyetlerinin iptal edilmesini, Avrupa düzeyindeki bazı girişimleri ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na ilişkin gelişmeleri örnek verdi.

Uluslararası alanda, başta İsrail olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan bazı anlaşmalara da dikkat çeken Erhürman, Kıbrıslı Türklerin adada yokmuş gibi değerlendirildiği ve olası risklerde Kıbrıslı Türklerin de etkilenebileceği girişimlerin bulunduğunu savundu.

Bu gelişmelerin güven yaratıcı önlemlerin ruhuyla çeliştiğini belirten Erhürman, söz konusu konuları Guterres’e aktardıklarını ifade etti.

“GEÇMİŞTEKİ HATALAR TEKRARLANMAMALI”

Erhürman, Guterres’in daha önce Kıbrıs konusunda geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğine ilişkin açıklamasını hatırlatarak bu görüşe katıldıklarını söyledi.

“Bu defa farklı olmalıdır. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalıdır.” diyen Erhürman, anlamlı bir ilerleme sağlanmadan yeni bir 5+1 toplantısının gerçekleştirilmesinin doğru olmayacağı yönündeki görüşlerini yineledi.

Erhürman, önceki süreçlerde olduğu gibi yalnızca toplantı gerçekleştirilmesinin yeterli olmadığını, toplantının somut ilerleme yaratacak bir zemine dayanması gerektiğini belirtti.

“2+1 TOPLANTISINI VETO ETTİĞİM İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

New York’ta bir “2+1” toplantısını kendisinin veto ettiği yönündeki iddialara da yanıt veren Erhürman, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Guterres’in gerçekleştirdikleri görüşmede kendisine herhangi bir 2+1 toplantısı önerisinde bulunmadığını belirten Erhürman, dolayısıyla böyle bir toplantıyı veto etmesinin de söz konusu olmadığını ifade etti.

"ANTONIO GUTERRES’İN KIBRIS ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Guterres’in görev süresinin sona ereceği aralık ayının sonuna kadar Kıbrıs konusuyla ilgilenmeye ve çaba göstermeye devam edeceğini kendilerine aktardığını belirten Erhürman, bu süreçte sonuç alınmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, Guterres’in çabalarına katkı sağlayacak bir ortam oluşturulmasının önemine işaret ederek, güveni artıracak adımlar atılması gerekirken güveni zedeleyen gelişmelerin yaşanmasının süreci zorlaştırdığını kaydetti.

“MÜZAKERELERİ BASIN ÜZERİNDEN YÜRÜTMEYİ TERCİH ETMEDİK”

New York’a geldikten sonra birkaç gün boyunca basına kapsamlı açıklama yapmamalarının nedenine de değinen Erhürman, göreve geldikleri günden itibaren müzakere sürecini medya üzerinden yürütme anlayışını benimsemediklerini söyledi.

Erhürman, New York’ta düzenlenmesi planlanan bir forumda Kıbrıslı Türklerin temsiline ilişkin Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun unvanı üzerinden yaşanan tartışmaya rağmen bu konuda açıklama yapmamayı tercih ettiğini belirtti.

“Buradayız, New York’tayız. Belki bir sonuç ortaya çıkar, belki bir adım olsun yönelir.” diyen Erhürman, görüşmelerin basın üzerinden tartışılmasından kaçındıklarını ifade etti.