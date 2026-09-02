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Görüşmede, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Mağusa Liman Başkanı Kemal Yapıcı hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin incelemelerde bulunmak ve ön rapor hazırlamak amacıyla adada bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

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