Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin incelemelerde bulunmak ve ön rapor hazırlamak amacıyla adada bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Görüşmede, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Mağusa Liman Başkanı Kemal Yapıcı hazır bulundu.
Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketine ilişkin yürütülecek teknik araştırmalar hususunda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman beklentilerini heyete aktardı.