Erhürman, Guterres’in 16 yıl sonra adaya gelen ilk görevdeki BM Genel Sekreteri olduğunu belirterek, ziyaretin önemli ve olumlu olduğunu söyledi. Erhürman, Guterres’in heyetinde BM bürokrasisinin en üst düzey isimlerinin yer almasının da ziyarete verilen önemi gösterdiğini ifade etti.

“BM çatısı altında iki eşit lider konumu yeniden vurgulandı”

Erhürman, Guterres’in hem Güney’de Hristodulidis ile hem de Kuzey’de kendisi ve heyetiyle görüşmesinin, BM çatısı altında iki eşit lider konumunun yeniden altının çizilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Lefkoşa’da iki liderin sorunları konuşup çözüm üretebileceğini seçim öncesinden bu yana söylediğini hatırlatan Erhürman, Guterres’in Lefkoşa’da yapılan toplantılara kolaylaştırıcılık yapmak üzere adada bulunduğunu kaydetti.

“Somut çıktı yok ama sonuçları olumlu”

Görüşmelerden yeni bir geçiş noktasının açılması gibi somut çıktıların çıkmadığını belirten Erhürman, buna karşın sonuçları olumlu ve önemli bulduğunu söyledi.

Erhürman, güven yaratıcı önlemler ve metodoloji konularına dikkat çekerek, dokuz yıldır anlamlı görüşme yapılmaması ve bu süreçte artan güvensizliğin giderilmesi için güven yaratıcı önlemlerde olumlu adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

“Bu defa farklı olmalı”

Erhürman, 2004 ve 2017’de Kıbrıs Türk tarafının çözüm isteyen taraf olduğunu açıkça ortaya koymasına rağmen çözüme ulaşılamadığını belirterek, bu deneyimlerden ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Guterres’in de “bu defa farklı olmalı” yaklaşımını vurguladığını ifade eden Erhürman, bu farklılığın metodolojiyle ortaya konulduğunu kaydetti.

Erhürman, görüşme masasında güven yaratıcı önlemler ve metodoloji meselelerinin ele alınması gerektiğini belirterek, Guterres’in programında Kayıp Şahıslar Komitesi ve iki toplumlu teknik komitelerle temaslara yer vermesinin güven yaratıcı önlemlere verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

“5+1 sonuç üretecekse yapılmalı”

Guterres’in garantör ülkelerle de temas halinde olduğunu belirten Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin, yeterli hazırlık yapılması koşuluyla 5+1 konusunda garantörlerle mutabakat bulunduğunu vurguladığını aktardı.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın ve tam istişare içinde süreci yürüteceklerini söyledi.

Erhürman, “Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz. 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz” diyerek, 5+1 yapılacaksa sonuç vereceği güvence altına alınmış bir toplantı olması gerektiğini ifade etti.

Guterres’in daha fazla sonuç vermeyen 5+1 toplantısı yapmak istemediğini açıkça söylediğini belirten Erhürman, bu yaklaşımı olumlu bulduğunu kaydetti.

“Guterres’in gelişinden öncesine göre daha umutluyum”

Erhürman, Guterres’in ziyareti sonrası daha umutlu olduğunu söyledi.

Guterres’in hem kamuoyuna yaptığı açıklamalarda hem de toplantılarda BM’nin sürece katkı yapmaya hazır olduğunu gösterdiğini belirten Erhürman, sonuç alınamayacak toplantı ihtimalinin bertaraf edilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Erhürman, tarihin belirlenmemesinin olumsuz değil, taraflar için güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve özlü konularda ilerleme sağlama motivasyonu oluşturduğunu söyledi.