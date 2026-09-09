Görüşmenin ana gündem maddelerinin Güven Artırıcı Önlemler ve metodoloji olduğunu ifade eden Erhürman, görüşmenin önemli bir bölümünde yeni Güven Artırıcı Önlemler konusunda uzlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Erhürman, mevcut güveni dahi aşındıran dış ve iç girişimlerle ilgili görüşlerini de karşı tarafa aktardıklarını belirterek, sürecin ileriye taşınabilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözünü ettiği “elverişli iklimin” oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Bu iklimin oluşturulabilmesi için hem yeni güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi hem de güven zedeleyen girişimlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Süreci ileriye taşımak istiyorsak, elverişli iklimin oluşturulması önemli” mesajı verdi.

Erhürman ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in rahatsızlığı nedeniyle BM Genel Kurulu öncesinde adada olamayacağını açıkladı.

Liderler 17 Eylül'de yeniden görüşecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, 17 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de ara bölgede görüşecek.