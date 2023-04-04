CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Güzelyurt Açık Pazarı, Güzelyurt’a bağlı Bostancı, Yayla ve Aydınköy’ü ziyaret etti.

Erhürman ve beraberindeki heyet ziyaret ettikleri yerlerde yurttaşları Meclis çalışmaları konusunda bilgilendirerek, aldığı geri dönüşleri Meclis’e taşıma sözü verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yurttaşlarla çözüm önerilerini paylaşma fırsatı da yakaladı.