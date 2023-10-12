Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin, "Kıbrıs Türk Devleti" meselesi ile ilgili yaptığı açıklamaya işaret etti.

CTP Lideri Erhürman, "'Ben, bunu ciddiye alınacak bir gelişme olarak görmedim... İsim değişikliği izah gerektiren bir konudur... 'Ben söylerim, siz de kabul edin' tarzı bir anlayış olmamalı'... Hakkını verelim! Zorlu Bey en azından tutarlı!.. Ersin Bey ne diyor bu işe?" ifadelerini kullandı.