Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ders kitaplarında yapılan değişikliğe dikkat çekti.

CTP Lideri Erhürman, “Türkiye'de başörtüsü ile ilgili tartışmaların yaşandığı yıllarda oradaydım. Nasıl gergin bir ortam olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bizim ülkemizde ise bu konu hemen hemen hiç mesele olmadı” dedi.

“Bilmesi gereken herkes bilsin ki bu ülkede başörtüsü ile ilgili bir sorun yok ve bu ülkenin çocuklarına ne öğretileceğine bu ülkede yaşayanlar, bu ülkenin uzmanları ve kurumları karar verir” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Şimdi ders kitapları aracılığıyla yeni ve gereksiz bir tartışmanın kapıları aralandı. Sanki bu halkın yeterince sorunu yokmuş gibi "hükumet" sorun ithal etti. Bu sorun aracılığıyla da zaten sorunlardan bunalmış olan halkı bir kez daha bölmeye, parçalamaya kalktı! Ülkeyi yönetmek gibi bir gaileniz yok. Sayenizde sorunlar her gün çığ gibi büyüyor. Bari yeni sorunlar yaratmaktan vazgeçin. Bu halkın sizden başka bir beklentisi kalmadı!”