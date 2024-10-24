Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) saat 19.30 sıralarında başlayan Parti Meclisi (PM) toplantısı tamamlandı.

Toplantının ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kısa bir açıklama yaparak, PM kararlarını açıkladı.

Erhürman, PM’de Meclis Başkanlığı sürecinin değerlendirildiği belirterek, “Meclis’te üç hukukçu var, üç hukukçunun da ortak görüşü; üç pusulanın da geçersiz olduğu yönündedir. O seçimde Ziya Öztürkler seçilmemiştir. Meclis’te başkan sıfatıyla oturum açması hukuken mümkün değildir” dedi.

Tufan Erhürman, “PM, bundan sonraki sürecin yönetilmesi yetkisini de oy birliği ile MYK’ya, ilgili durumlarda da Meclis Grubu’na vermiştir” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Meclis’te olacaklarını aktaran Erhürman, “Sayın Ziya Öztürkler orada oturursa bu sadece fiili bir şey olacak ve oturum hukuken açılmamış olacak. Hukuken açılmamış olan oturumda yer almamız söz konusu olmaz” dedi.

Erhürman, Meclis Başkan Yardımcılığı seçimine de dikkat çekerek, “Meclis Başkan Yardımcılığı seçimi Meclis Başkanlığı seçimi tamamlandığında olur, şu anda o seçim tamamlanmadığı için gündemde değil” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Kıbrıs Postası