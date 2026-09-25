Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere bulunduğu New York’ta, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri

İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı ile olan ilişkiler, güncel gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 26 Eylül günü ise ABD saatiyle 13.00’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 27 Eylül saat 19.55’te adaya dönmesi öngörülüyor.