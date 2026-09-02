Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Filo Jet kazasının ardından sosyal medyada paylaşılan ve kendisinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya sarıldığı fotoğrafla ilgili ortaya atılan “yapay zeka ürünü” iddialarına tepki gösterdi. Erhürman, kazanın ilk gününde hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisinin ulaşmasının ardından karşılaştığı insanlara sarılarak “başımız sağ olsun” dediğini belirterek, fotoğrafın da o sırada çekildiğini açıkladı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan acılar ve kazayla ilgili araştırılması gereken konular nedeniyle bu tür tartışmalarla ilgilenmediğini ancak konunun “yalancılık” imasına kadar götürülmesi üzerine açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtti.

“İLK GÜN KARŞILAŞTIĞIM İNSANLARA SARILIP BAŞIMIZ SAĞ OLSUN DEDİM”

Kazanın meydana geldiği ilk gün, kazanın oluş biçimi ve koşullarına ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşmadığını ifade eden Erhürman, hayatını kaybedenlerin bulunduğu bilgisinin gelmesinin ardından, hükümet mensupları da dahil olmak üzere kaza sonrasında ilk kez karşılaştığı insanlara sarılarak “başımız sağ olsun” dediğini kaydetti.

Erhürman, sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafın da bu sırada çekildiğini ve birkaç gün sonra servis edildiğini belirtti.

“FOTOĞRAFIN YAPAY ZEKA OLDUĞUNU İDDİA ETMEDİM”

Fotoğrafın kendisi tarafından önemsenmediğini ifade eden Erhürman, ancak bazı kişilerin fotoğrafın “yapay zeka ürünü” olduğunu ileri sürdüğünü, daha sonra ise “yapay zeka değilmiş” şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Erhürman, kendisini tanıyan herkesin, insanlara sarılıp “başımız sağ olsun” demekten utanmayacağını ve çekilmiş bir fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu iddia edecek şekilde yalana başvurmayacağını bildiğini ifade etti.

“KİMİN NE YAPTIĞI BEYNİMDE VE YÜREĞİMDE KAZILI”

Bu dönemde manipülasyonlar da dahil olmak üzere çok şey yaşandığını belirten Erhürman, kazayla ilgili yaşanan acı ve çabanın yanı sıra “kimin ne yaptığı, ne yapmadığı, ne yaptırdığı” ile tüm sorumlulukların hafızasında olduğunu söyledi.

Erhürman, şu anda bütün konsantrasyonunun “tarifsiz bir acı içindeki insanlarda” olduğunu belirterek, olayla ilgili bilgi ve verilerin sıcağı sıcağına toplanmasına da önem verdiğini kaydetti.

“HER TÜRLÜ SORUMLULUĞUN KARŞILIĞINI BULMASI SAĞLANMALI”

Erhürman, olayla ilgili bilgi ve verilerin ileride herhangi bir şekilde karartılmaması ve her türlü sorumluluğun karşılığını bulmasının sağlanması amacıyla çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasını, konunun “yalana” vardırılması nedeniyle bu kadar acının içinde açıklama yapmak zorunda kalmaktan hicap duyduğunu belirterek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bunca acı, bunca çaba, sıcağı sıcağına araştırılması, soruşturulması gereken bunca şey varken böyle konularla uğraşmam. Ama iş 'yalancılık' imasına kadar vardırılınca, böyle bir ortamda yazmak zorunda kalmaktan hicap duyarak yazacağım.

Kazanın olduğu ilk gün, kazanın oluş biçimine ve koşullarına dair herhangi bir bilgiye henüz ulaşmamışken, vefat eden insanlarımızın da olduğu bilgisi gelince, hükumet mensupları da dahil kaza sonrası ilk defa karşılaştığım tüm insanlara sarılıp başımız sağ olsun dedim.

Sosyal medyada dolaştırılan fotoğraf da orada çekilmiş. Birkaç gün sonra servis edilmiş. Umursamadım. Ama anlaşılan birileri bu 'yapay zeka ürünü' demiş. Şimdi de 'yapay zeka değilmiş' paylaşımları yapılıyor.

Beni tanıyan herkes bilir ki, ne insanlara sarılıp 'başımız sağ olsun' demekten utanırım, ne de çekilen bir fotoğrafın yapay zeka olduğunu iddia edecek, ettirecek şekilde yalana başvuracak kadar aşağılık bir duruma düşerim.

Bu dönemde manipülasyonlar dahil çok şey yaşadık. Acı da, çaba da, kimin ne yaptığı, ne yapmadığı, ne yaptırdığı da, bütün sorumluluklar da beynimde ve yüreğimde kazılı.

Şu anda bütün konsantrasyonum tarifsiz bir acı içindeki insanlarımızda. Bir de, ileride herhangi bir şekilde karartılmaması ve her türlü sorumluluğun karşılığını bulmasının sağlanması için olayla ilgili bilgi ve verilerin sıcağı sıcağına toparlanmasında.

İş yalana vardırılınca bu kadar acının içinde böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmaktan hicap duyduğumu bir kez daha söyleyerek bitirmek isterim"