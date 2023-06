GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Programda ilk olarak ara seçim çalışmalarını değerlendiren Erhürman, çalışmaların CTP açısından iyi gittiğini belirterek, aldıkları tepkilerden oldukça hoşnut olduklarını dile getirdi. 'Tüm herkese bu dönemde dokunmak önemli" diyen Erhürman, Sami Özuslu'nun tüm ülke gündemine hâkim olan, dürüstlüğü ile bilinen bir isim olduğunu belirterek, partinin Özuslu etrafında kenetlendiğini kaydetti. Erhürman, adayları ile gurur duyduklarını da ifade etti.

"ÖNLEM DİYE HAYKIRDIK..."

25 Haziran ara seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Erhürman, şöyle devam etti:

"Bu dönemde Sucuoğlu hükümeti, ardından Üstel hükümeti, KIB-TEK'le ilgili yaşananlar, Öğretmenler Yasası ve ekonomik gelişmeler de olmak üzere birçok şey yaşadık. Biz Kıbrıslı Türkler olarak emlak piyasasında Rusları, marketlerde Rumları, araba piyasasında İsraillileri seyreder bir konuma geldik. Bu nasıl oldu? Son 4 ve özelde bir buçuk senedir önlem diye bağırıyoruz. Türk Lirası değer kaybettiğinde etkilenmeyelim, 5 yıllık bir plan yapalım. Geldiğimiz nokta ortada"

"EKONOMİK TEDBİRLER PANSUMAN NİTELİĞİNDE"

Ekonomik tedbirleri değerlendiren Erhürman, "pansuman nitelikli ama tedavi edici olmayan bir ekonomik paket açıklandı diyerek, köfter ve paluzede KDV'nin kaldırılmış olmasını 'bir bit yeniği var' diyerek değerlendirdi. "Köfter, paluze ne zaman temel gıda maddesi oldu, bu kimin aklına geldi?" diye soran Erhürman, hükümetin halkla dalga geçtiğini dile getirdi.

"HAYAT PAHALILIĞI HER AY MAAŞLARA YANSITILMALI"

"Bu ülkede fiyat belirlemesi iktisat fiyatlarında yazıldığı şekilde yapılmıyor" diyen Erhürman, bizde fiyat maliyet artı kar artı kur beklentisi olarak hesaplanıyor" dedi. Erhürman, şunları söyledi:

"Bu kur beklentisi bizim hayatımıza net bir şekilde zam olarak yansıyor. Hayat pahalılığının yansıması büyük ihtimal Temmuzdan itibaren artarak gelecek ama biz Hayat Pahalılığını Haziran ayı sonuna göre alacağız. Haziran'dan sonra fiyatlardaki pahalılaşma ne olacak? 6 Ay sonra gelecek. Biz bunu Maliye Bakanı Alişan Şan'a anlattık. O da bize 'her ay hayat pahalılığını yansıtmaya benziyor' dedi. Evet, tam olarak bahsettiğimiz bu. Hayat pahalılığı her ay maaşlara yansıtılmalı"

"KIBRISLI TÜRKLER HEM YOKSULLAŞIYOR HEM DE YOKLAŞIYOR"

"Kıbrıslı Türkler hem yoksullaşıyor hem de yoklaşıyor" diyen CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, KKTC'de hiçbir şeyin yerli halk almıyor diye ucuzlamadığını, her alanda Rumların, Rusların tüketmeye devam ettiğini kaydetti. Her insanın evinde yangın olduğunu dile getiren Erhürman, hükümetin bununla ilgili bir gailesi olmadığını söyledi.

"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE, HANGİ İSTİKRAR?"

Hükümeti 'istikrar' kelimesini sık kullandığı için eleştiren Erhürman, 'hangi istikrar?" diye sordu. "Geçmişiniz istikrarsızlıkla dolu" diyen Erhürman, şu anda da kabine değişikliğinin gündemde olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET... "ASGARİ ÜCRET DOLAR YA DA EURO'YA ENDEKSLENMELİ"

Asgari Ücretle ilgili de konuşan Erhürman, asgari ücretin Dolar ya da Euro'ya endekslenmesi gerektiğini söyledi. "Hayat pahalılığı ne ise asgari ücretliye onu vermek gerekiyor" diyen Erhürman, asgari ücrette artış olmasına rağmen ardından pahalılığında artacağını bu sistemin artık değişmesi gerektiğini kaydetti. Asgari Ücretin vasat ücrete dönüştüğünü kaydeden Erhürman, " Asgari Ücretin 28 bin TL olduğunu düşünün. 4 Kişilik bir ailesiniz, iki çocuklu. Aileler çocuklarını özel okula göndermek istiyor. Kamuya göndereceklerse de zaten okul 12.30'da bitiyor. Etüde para verecekler. Özel okullar iki çocuk en az 300 bin lira. Ayda 30 bin lira ödeme yapmaya denk geliyor bu. İki maaş 28 bin lira. Peki, nasıl ödenecek? Memleket bu halde... Bunu konuşuyor musun, topluma ne öneriyorsun?" diye konuştu.