Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına katılacak ikinci geminin de yola çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, facianın ardından kayıp yakınlarının bekleyişini sürdürdüğü bölgeyi ziyaret ederek ailelerle görüştü ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“İkinci gemi de yola çıktı”

Erhürman, arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere beklenen ikinci geminin de hareket ettiğini belirterek, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Bölgeye ulaşacak gemilerin, özellikle denizin büyük derinliğinde gerçekleştirilecek arama çalışmalarına önemli katkı sağlamasının beklendiğini ifade eden Erhürman, kayıplara ulaşılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.