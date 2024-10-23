Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçimine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karara tepki gösterdi.

CTP Lideri Erhürman, “Meclis Başkanı seçildi” diye yayın yapılmış Resmi Gazete’de. Rezalete devam! Ne anlamı var, ne de sonucu! Çift mühürlü pusulalardaki iradenin gösterilen aday lehine olduğuna inanan bir tek kişi yok!" ifadelerini kullandı.

"Üç tane çift mühürlü pusulanın çıktığı seçim sonucuna resmi itiraz seçim gecesi yapıldı" diyen Erhürman, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu itirazlar değerlendirilmeden böyle bir yayın yapılması “hükumet”in kendi içindeki krizin üstünü örtmek için Meclis’i krize sokma çabasından başka bir şey değil. Mademki seçildiğini düşünüyordunuz neden yayımlamak için bu kadar beklediniz diye sormazlar mı? Kendi kendini yönetemeyen, yönetemediğini görünce, hukuku, meşruiyeti hiçe sayarak, oldu bitti yaratarak işin içinden sıyrılmaya çalışan “hükumet” ülke yönetemez. Gerçeklik bu! Krizden medet ummak nafile! Meydan boş değil…"