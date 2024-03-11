Erhürman, anayasanın yasama dokunulmazlığına ilişkin 84. maddesini okudu.

Anayasanın kürsü dokunulmazlığı ve tutuklanamama yargılanamama dokunulmazlığı verdiğini ancak soruşturulamama diye bir dokunulmazlık hükmü bulunmadığını dile getiren Erhürman, milletvekilinin ifadesinin alınmasında bir engel bulunmadığını söyledi.

Polisin soruşturmada milletvekilinden ifade alamaması gibi bir şeyin olmadığını belirten Erhürman, “Bunun önünde bir engel yoktur. Her milletvekili herhangi bir konuda ifadeye çağrılabilir, soruşturmaya tabi tutulabilir” dedi.

Erhürman, dokunulmazlığa ilişkin de Savcılıktan gelen taleplerin incelenerek önce komiteye ardından Genel Kurula geleceğini ve dokunulmazlığa ilişkin oylama yapılabileceğini kaydetti.

Savcılıktan gelen ve siyasi olmayan her konuda CTP milletvekili de olsa dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin oylarının “evet” olacağını dile getiren Erhüman, milletvekilinin da aklanma hakkı bulunduğunu belirtti.

Yükseköğretim konusunda komite kurulduğunu, soruşturma sürecinin devam ettiğini dile getiren Erhürman, konuya müdahaleden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Erhürman, bugüne kadar 36 üniversiteye ön izni verildiğini söyleyerek, “Bu kökten yanlış. Bu ön izinler hava parasına da satıldı” dedi.

Bu ön izinlerin iptal edilmesi ve aktif olan faaliyette olan 23 üniversitenin de belli bir standarda çekilmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, eğitim kurumlarının etkin şekilde denetlenmesi ve denetleyecek kurumun belirlenmesi gerektiğini belirtti.

YÖDAK ve Bakanlığın yetkilerinin belirlenmesi ve yanlarına üçüncü bir ayak eklenmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “Öğretim üyeleri birliği kurulması ve oluşturulması gerekiyor. Önce birlikten geçecek ardından bakanlık ve YÖDAK devreye girecek” diye konuştu.

Diplomaların da işleneceği bir veri tabanı geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, öncesi de denetlenip geçersiz diplomaların iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman, Yatay Geçiş Tüzüğü çıkarılması gerektiğini, öğrencinin giriş yaptığı üniversiteden mezun olması, eğer geçiş yapacaksa da sıkı bir denetim yapılması önerisinde bulundu.

KKTC vatandaşları için KKTC üniversitelerine girişte merkezi sınav önerisinde de bulunan Erhürman, ülkede ihtiyaçların doğrultusunda üniversiteye kayıt yapılması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar yapılanların da hesabının verilmesi gerektiğini belirten Erhürman, 36 ön iznin neden verildiğini sordu.

"İnsan kaçakçılığı yapıldığına ilişkin iddialar var"

2021 öncesinde 15 eğitim kurumu varken, 2022 Ocak'tan bugüne 22 tane daha eğitim kurumu kurulduğunu dile getiren Erhürman, bu kurumların sertifika ve ön lisans verdiklerini, “insan kaçaklığı” yapıldığına ilişkin iddialar bulunduğunu, bunun denetimini kimin yaptığını sordu.

Erhürman, toplu taşımacılık alanının da hızlı çöküşe geçen sektörler arasında yer aldığını savunarak, şirketleşme projesini hayata geçirmeye uğraşırken T izni verilmemesi, T izni iptal edildiyse bunun resmi yoldan duyurulması gerektiğini belirtti.

Korsan, kaçak taşımacılık yapıldığının söylendiğini dile getiren Erhürman, verilen cezaların yetersiz olduğunu dolayısıyla kaçak taksiciliğin önüne geçilemediğini, caydırıcı cezalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Güneye yapılan taşımacılıkla ilgili Güneyin sıkı denetim getirmeye hazırlandığını söyleyen Erhürman, “Bunun hayata gelmesi halinde sektör o gün yerle bir olur. Bunu Güneyle doğru dürüst görüşmek gerekir” dedi.

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankette halkın en büyük sorunun pahalılık olduğunu belirttiğini söyleyen Erhürman, “En büyük sorun pahalılık iken, Euro 35,5 seviyesindeyken bu taraftan insanlar alışveriş yapmak için Güney Kıbrıs’a gidiyor. Bu akıl alır bir iş değil. İnanılmaz bir veridir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Bu Meclisin yenilenmesi gerekir. Erken seçime gidip bu işi temizlemek gerekir” diye konuştu.