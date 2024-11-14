Toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, birçok milletvekili ve partili de katıldı. Genişletilmiş İlçe Meclisi’nde konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülke olarak en zor dönemlerden birinden geçildiğine dikkat çekti. CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de yaptığı konuşmasında, CTP’nin sorumlulukla ve kararlılıkla hareket ettiğini belirtti.

Erhürman: Memleketi Sarayönü’ne tıkadılar

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ülke olarak belki de en zor dönemlerimizden birinden geçiyoruz. Sıkıntılar anlatılamayacak kadar büyük ve hepimiz bu zorlukların birkaç parçasını yaşamak zorunda kalıyoruz” dedi. Ülkenin yönetilemediğinin altını çizen Erhürman, CTP'nin gerçekçi çözümler sunduğunu ve son dönemde bu yaklaşımların toplum tarafından anlaşıldığını belirtti. Tufan Erhürman, kontrolsüz nüfus artışının hastaneler, yollar ve okullar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, “Çocuklarımızın pek çok ilçede konteyner sınıflarda eğitim görmek zorunda kalmasının nedeni sadece depreme dayanıksız binalar değil, aynı zamanda kontrolsüz nüfus akışıdır” dedi. Erhürman, ülkenin yönetilemeyecek bir nüfusa değil, yönetilebilecek bir nüfusa ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ekonomik duruma da değinen Erhürman, “Bir sene içinde ekonomi güneyden kuzeye akarken, tekerleği tersine çevirdiler. Yabancılara mülk satışında düzenleme yapılmazsa içerde ve dışarda sorunlar yaşayacağımızı üç senedir söyledik” dedi. Erhürman, CTP’nin erken seçim iddiasını, Meclis'teki olaylardan bağımsız olarak uzun süredir dile getirdiğini ve ülkeyi mevcut hükümetin yönetemediğine işaret etti. Kıbrıs sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “Kıbrıs sorununda gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ortada yokuz. Dünyada herkes birbiriyle diyalog halinde, biz ise kimseyle görüşemiyoruz. Memleketi Sarayönü’ne tıkadılar” diyerek ciddi bir dönemin eşiğinde olunduğunu ifade etti.

Öztörel: CTP, sorumlulukla ve kararlılıkla hareket ediyor

İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, ülkenin öngörülemez bir siyasi boşluk içinde yönetilmeye çalışıldığını vurgulayarak, “CTP'nin ilkeleri ve duruşu ortadadır. Partimiz, bütün organlarıyla sorumluluk alarak süreci takip etmektedir ve gündemin gerektirdiği noktada toplumun faydasına olacak kararlar alır” dedi. Öztörel, partinin hedeflerini topluma yansıtacağı ve politikaların hayata geçirileceği bir sürece girildiğini belirterek, “Koyduğumuz hedefleri ciddi bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Sorumlulukla hareket ediyoruz. CTP, kararlılıkla ve birlik içinde hareket edecek. Barış, demokrasi ve çözüme ulaşmada CTP’ye büyük görev düşüyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.