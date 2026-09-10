Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “siyaset yapmayın” ifadesiyle uygulamada “siyaset” adı altında yapılan her durumu kişinin kendisi ve çevresi lehine “kredi” elde etme aracına çevirme ve medyayı bu amaçla kullanma çabalarının vurgulanıyor olabileceğini kaydetti.

Bunun yapılmaması gereken bir şey olduğunu ifade eden Erhürman, “Siyaset buysa, kimse siyaset yapmasın elbette. Hatta yalnızca böyle büyük acılar söz konusu olduğunda değil. Hiçbir zaman yapmasın!” dedi.

Erhürman, siyasetin ise demokrasinin olmazsa olmazı olan bir sorunlara çözüm üretme enstrümanı olduğunu belirterek, ortada büyük sorunlar bulunduğuna işaret etti.

Polis ve yargının siyasetten ari biçimde görevini sürdürdüğünü ifade eden Erhürman, siyasetten, yalnızca siyasi makamlarda oturan kişilerin değil, toplumun her gün yeniden ürettiği siyasetten başka hiçbir aracın bu sorunlara çare üretmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

“MESELE, ‘NASIL BİR SİYASET’ SORUSUNA DÜĞÜMLENİYOR”

Bu şartlarda meselenin “nasıl bir siyaset” sorusuna düğümlendiğini belirten Erhürman, bunun cevabının ise açık olduğunu kaydetti.

Erhürman, “Bilime, standarda, liyakate ve denetime dayanacak bir siyaset. Bir de medeniyete ve insaniyete...” ifadelerini kullanarak, asıl meselenin bu kavramların içini doğru biçimde doldurmak ve onları gerçekten hakim kılmak olduğunu söyledi.

“Bilim, bilgi ama bunlar yetmez... Aynı zamanda kültür...” diyen Erhürman, mevcut durumun değerlendirilmesinde en uç noktada “0” denilebileceğini, başka numaraların da söz konusu olabileceğini ifade etti.

Ancak asıl meselenin bundan sonrası olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Olmayana ‘yoktur’ demek saptamadır ama çözüm değildir” dedi.

“KONFORMİST TAVIRLA YETİNMEK ÇÖZÜM DEĞİL”

Erhürman, ülkede “yoktur” ve “asla olmayacaktır” diyen konformist bir tavrın benimsenebileceğini belirterek, bunun ise çözüm olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, paylaşımının sonunda görevlerinin belli olduğunu ifade ederek, hangi koşullar altında olursa olsun “olan”ı ve “olmayan”ı tespit etmek, bilime ve uygarlığa saygı göstermekle yetinmeyip bunları içselleştiren bir kültür inşa etmek ve sorunlara çözüm üretmek zorunda olduklarını kaydetti.

“Kolay mı? Hiç değil!” diyen Erhürman, “Ama çocuklarımıza yaşanası bir ülke bırakmanın başka çaresi de yok!” ifadelerini kullandı.