Cumhurbaşkanı Erhürman Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Şehitlerimizin değerli aileleri, saygıdeğer protokol, sevgili yurttaşlarım, kıymetli konuklar,

Kıbrıs Türk halkının hafızasından ve yüreklerimizden hiçbir zaman silinmeyecek derin bir acının 52’nci yıl dönümünde, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi büyük bir saygı ve minnetle anmak için buradayız.

52 yıl önce, bu köylerde yaşayan savunmasız insanlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve gençler, insanlık dışı bir saldırı sonucunda hayatlarını kaybettiler. En küçüğü henüz 16 günlük, en yaşlısı 95 yaşında olan 126 insanımız katledildi.

Burada yatan her bir şehidimiz, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların ve ödediği ağır bedellerin en somut göstergesidir. Hedefimiz, bu topraklarda bir daha böylesi acıların yaşanmamasıdır. Bizim, en önemli ortak paydamız çocuklarımıza güvenli ve huzurlu bir gelecek bırakabilmektir.

Bizden önceki nesillerin bu topraklardaki varlığımızı canlarını feda ederek koruduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesillere daha güvenli ve daha huzurlu bir gelecek bırakabilmek için çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

Değerli yurttaşlarım,

Kıbrıs’ın yakın tarihine nasıl bakılması gerektiği konusunda açık ve samimi olunmalıdır. Kıbrıs Türk halkının yaşadığı katliamların, köylerde kadınların, çocukların ve yaşlıların öldürülmesinin uluslararası platformlarda, siyasi ve diplomatik ayak oyunlarıyla görmezden gelinmesi, görünmez kılınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da 126 savunmasız insanımız katledildi. Buradaki insanların ne siyaseti ne de silahı vardı. Burada medeniyet, insanlık ayaklar altına alındı. Burada insanlığın vicdanı unutulmaz, unutturulamaz bir yara aldı.

Bugün, uluslararası toplumda Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da masum insanları katledenlerle ilgili tek bir söz dahi duyulmaması, tarihte böyle bir olay yokmuş gibi davranılması, ne yazık ki yalnızca samimiyeti değil, insanlığı da bir kez daha sorgulatmaktadır.

Değerli yurttaşlarım,

Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca çok ağır bedeller ödedi. 1878’den bu yana bu topraklarda varlığını, kimliğini, özgürlüğünü ve geleceğini korumak için büyük mücadeleler verdi. Ödenen bedellerin ve verilen mücadelelerin sonucunda Kıbrıs Türk halkı bu adada her zaman var olmaya devam etti ve edecek.

Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişeleri, geçmişte yaşananların ışığında değerlendirilmelidir. Eşitliğimizden, güvenliğimizden ve bu adadaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Omuzlarımızdaki ağır sorumluluğun farkındayız. Şehitlerimizin hatırasına da gelecek kuşakların güvenliğine de sahip çıkacağız. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin neden verildiğini, hangi koşullarda verildiğini asla unutturmayacağız.

Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda kararlılıkla savunacağız. Bunu çocuklarımızın geleceğini ve güvenliğini düşünerek yapacağız. Bizim mücadelemiz, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğine güvenle bakabilmesi ve onurlu bir yaşam sürmeye devam edebilmesi içindir.

Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için daha çok çalışacağız. Çünkü Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır.

Başta Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun bir ömür diliyorum.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Birçok söz söyledik bende birçok cümle kurdum. Ama ilk konuşmada kullanılan cümlenin herkesin kulağına küpe olmasını istiyorum. O cümle beynimde çakılı kaldı.

Bu saatlerde, bu kıraç, çocukların çığlıklarıyla inliyordu. Cümle buydu. 16 günlük bebek…

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”