Cumhurbaşkanı Erhürman, Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası’nı imzaladı: “Parti içi demokrasi açısından doğru bulmuyorum”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis’ten geçen Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası’nı, seçimlere kısa süre kalması nedeniyle siyasi partilerin hazırlıklarının olumsuz etkilenmemesi için imzaladığını açıkladı. Erhürman, ön seçim kuralının kaldırılmasını ve değişikliğin belirsizlik içermesini demokrasi, özellikle de parti içi demokrasi açısından doğru bulmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, siyasal partilerin milletvekili adaylarını belirleme yöntemini değiştiren Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasası’na ilişkin basın açıklaması yaptı.

Seçim yasaklarının yürürlüğe girdiğini ve seçimlere çok az bir zaman kaldığını hatırlatan Erhürman, siyasi partilerin son hazırlıklarını yaptığı bu dönemde Meclis’ten geçen yasa değişikliğinin dün önüne geldiğini belirtti. Erhürman, aşağıda açıkladığı nedenlerle değişikliği içine sinmemesine rağmen imzaladığını ifade etti.

ÖN SEÇİM KURALI KALDIRILDI

Erhürman, değişiklik öncesindeki yasa maddesinin, siyasi partilerin milletvekili genel seçimlerinde gösterecekleri adayların ve aday sıralamalarının, her seçim bölgesi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenen ve parti tüzüğüne göre o seçim bölgesindeki delegelerin veya üyelerin oy kullanacağı, demokratik kurallara uygun ön seçimle belirlenmesini öngördüğünü aktardı.

Eski düzenlemede, siyasi partilerin tüzüklerinde belirlenen istisnai durumlarda adayların Parti Meclisi tarafından belirlenebileceğinin de hükme bağlandığını kaydeden Erhürman, bu düzenlemenin kural olarak ön seçimi, istisnai durumlarda ise Parti Meclisi’ni işaret ettiğini belirtti.

Yeni düzenlemenin ise şu şekilde olduğunu aktardı:

“Siyasal partiler, milletvekili genel seçimlerinde gösterecekleri adayları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmek ve demokratik ilkelere uygun olmak koşuluyla, parti tüzük ve yönetmeliklerinde gösterilen biçimde belirlerler.”

Erhürman, yeni düzenlemeyle hem ön seçim kuralının hem de istisnai durumlarda Parti Meclisi’nin devreye girmesini öngören hükmün kaldırıldığını ifade etti.

“DEMOKRASİ VE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN DOĞRU BULMUYORUM”

Seçime çok az zaman kala böyle bir düzenleme yapılmasını ve değişikliğin açık bir belirsizlik içermesini doğru bulmadığını belirten Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkça söylemeliyim ki seçime çok az zaman kala böyle bir düzenleme yapılmış olmasını da, değişikliğin bu kadar açık bir belirsizlik içermesini de demokrasi, özellikle de parti içi demokrasi ilkesi açısından doğru bulmuyorum.”

Erhürman, buna rağmen yasa değişikliğini Meclis’e geri gönderme yetkisini kullanmadığını belirtti.

Böyle bir durumda geçecek zaman nedeniyle pek çok siyasi partinin seçim hazırlıklarının ve çalışmalarının olumsuz etkilenebileceğine işaret eden Erhürman, bunun da demokrasi ilkesi çerçevesinde başka bir sıkıntı ve tartışma yaratacağının açık olduğunu ifade etti.

“HİÇ OLMAZSA PARTİ MECLİSLERİNDE OYLAMA YAPILIR”

Ön seçimi tercih etmeyecek partilerin, yasa değişikliği bunu zorunlu kılmasa da en azından Parti Meclislerinde oylama yapmalarını umduğunu belirten Erhürman, seçim yasalarında benzer değişikliklerin gelecekte seçimlerin hemen öncesinde yapılmaması temennisinde bulundu.

Erhürman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ve dilerim, seçimin sonucu ne olursa olsun, bundan sonra herhangi bir seçimin hemen öncesinde seçim yasalarında böyle alelacele değişiklikler yapılması söz konusu olmaz.

(Bu açıklamayı, maalesef yalnızca bu konuda bir not düşmek ve geleceğe dair bir uyarı amacıyla yapıyorum).”