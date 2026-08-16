Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anayasal düzenin, halkın birlik ve bütünlüğünün ve halk iradesinin korunmasının Cumhurbaşkanlığı’nın sorumlulukları arasında bulunduğunu belirterek, siyasette kullanılan “kirli dil” ve halkı bölmeye yönelik açıklamalara tepki gösterdi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasette bugüne kadar en fazla “gerektiğince sert olmamak”, “nezaketi abartmak” ve “fazla kucaklayıcı olmak” gibi konularda eleştiri alan bir kişi olduğunu ifade etti.

“KİRLİ DİLİ EN SERT BİÇİMDE REDDEDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erhürman, anayasal düzeni, halkın birlik ve bütünlüğünü ve halkın iradesini korumak için çalışmanın Cumhurbaşkanlığı’nın sorumlulukları arasında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Anayasal düzeni, halkın birlik bütünlüğünü, iradesini korumak için çalışmak Cumhurbaşkanlığı'nın sorumlulukları arasındadır.

Siyasette belki de en fazla eleştiriyi 'gerektiğince sert olmamak', 'nezaketi abartmak', 'fazla kucaklayıcı olmak' gibi konularda almış bir kişi olarak görevimdir!

Nereden gelirse gelsin, siyasette 'kirli dil'i, bu halkı bölme parçalama çabalarını, nezaketin sınırlarını zorlayan değil fersah fersah aşan açıklamaları 'en sert' biçimde reddettiğimi, işler daha fazla çığırından çıkmadan belirtmeyi yükümlülük addediyorum"