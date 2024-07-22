Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları değerlendirerek, "Sloganlarla, ezberlerle konuşma zamanı değil" dedi.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Sn. Erdoğan: "Biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız".

Sn. Miçotakis: "Dileğimiz ve ümidimiz iki toplumun sunulan yeni fırsatı değerlendirmesi".

Sn. Hristodulidis: "Zor kararlar almanın zamanı geldi, biz hazırız".

Sn. Erdoğan: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog zemininin güçlendirilmesi, Kıbrıs meselesinin çözümüne de şüphesiz katkı yapacaktır".

Sn. Erdoğan: "Müzakerelere yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim demenin kimseye faydası yoktur".

AKEL eski Genel Sekreteri Sn. Kiprianu: "Crans Montana'da kaldığımız yerden devam etmeye hazırız dememiz yetmez. Kıbrıslı Türkler doğal gaz yönetim komitesine katılacaklar demeliyiz. Türkiye'ye, Kıbrıs sorununu doğru çözmemize yardımcı olursa doğal gaz ile ilgili gerek ticari işbirliği gerekse çeşitli destinasyonlara gönderilmesi konusunda diyaloga hazır olduğumuzu söylemeliyiz".

Sn. Erdoğan: (Güney Kıbrıs'ın İsrail ile yaptığı doğal gaz çalışmalarıyla ilgili) "Türkiye'nin katılmadığı süreçler barış getirmez".

DİSİ eski Genel Başkanı Neofitu: "Çıkmazın kaldırılması için tek perspektif uluslararası toplumun Kıbrıs sorununda son bir uluslararası konferans ile tırmandıracağı kısa ve kapalı devre prosedür ile iki tarafı sorumlulukları ile karşı karşıya getirmesidir. O zaman çöküşten kim sorumluysa, sonuçlarını da o çekecek".

Son birkaç gün içinde yapılan açıklamalar (elbette dahası da var)... Sloganlarla, ezberlerle konuşma zamanı değil. Satırları ve satır aralarını okuma zamanı. Nereye varır? Tahmin yürütmek için çok erken. Ama kim ne derse desin belli ki Eylül öncesinde ciddi bir hareketlenme yaşanıyor, yaşanacak...

Ve elbette sorunun çözümünü isteyen, tekrar vurguluyorum, müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm için müzakere isteyen bizler, bu süreçte çok daha aktif ve ilgili tüm taraflarla diyalog içinde olmaya devam edeceğiz."