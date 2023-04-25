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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Tufan Erhürman, Kudret Özersay'dan boşalan milletvekilliği koltuğu için 25 Haziran'da seçime gidilmesi önerisiyle ilgili konuştu.

"Geçmişte 'ara seçime gitmemiz gerekiyor' diye vurguladığımızda 'bir milletvekili için seçime gitmek büyük maddi kaynak gerektirir" cevabını aldıklarını dile getiren Erhürman, uzunca bir süre Anayasanın bu konuda hiçe sayıldığını kaydetti.

"Şimdi ise böyle bir konu hiç gündeme gelmiyor. Hükümetin erken genel seçimden kaçmak için ara seçim yapıyor, gerçekleşen budur' diyerek, meşru olmayan bir yapıyla ülke yönetildiğini kaydetti.

"Halk 25 Haziran'da erken seçimin fişeğini yakacak"

'İnandırıcı değilsiniz' diyen Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bozuk olan yapıyı nasıl daha sürdürürüm telaşındasınız. Meclis'i bugün zar zor açtınız. Sırf ara vermemek için aynı listeyi 3 kez okudunuz. Sürdürülebilir bir yapı yok. Bu bir adaylı seçim, erken seçimin işaret fişeği olacak. CTP için anlamı o. Bir milletvekili kazanmak değil, ülkeyi bu yapıdan kurtarmaktır. Evet bu halk o tarihte o fişeği yakacak ve erken seçime sürüklene sürüklene gideceksiniz.