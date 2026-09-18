Erhürman, “Geçmişimizi unutmadan geleceğimizi inşa etmek, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak ve çocuklarımıza daha güvenli, daha huzurlu bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bugün Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi’nin şehitlerin hatırasını yaşatacak son derece önemli bir müze olduğunu dile getiren Erhürman, müzenin, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları ve verdiği varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktaran önemli bir nokta olacağını belirtti.

Kayıplar konusunun politize edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) kayıplara ilişkin kararlarını “tarafgir ve hiçbir şekilde kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Türk halkının adadaki eşitlik ve güvenlik haklarından asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen Erhürman, ülke çocuklarının dünyadaki diğer çocukların sahip olduğu haklara sahip olması için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

- “İnsanlarımızı katledenler, insanlığı ve medeniyeti de katletti”

Erhürman, açılış töreninde yaptığı konuşmasına bugün defnedilen ve en küçüğü 40 günlük olan 15 şehidin ismini ve yaşamını kaybettiklerindeki yaşları sıralayarak başladı; “İnsanlarımızı katledenler sadece insanlarımızı katletmediler. İnsanlığı katlettiler. İnsaniyeti katlettiler. Medeniyeti katlettiler.” dedi.

52 yıl önce suçsuz ve savunmasız şekilde katledilen 15 kişiyi ilk günkü gibi taze bir acıyla toprağa verdiklerini belirten Erhürman, Atlılar’da yaşananların Kıbrıs Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmeyeceğini vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının büyük acılar yaşayarak, ağır bedeller ödeyerek ve zorlu bir varoluş mücadelesi vererek bugünlere geldiğini söyleyerek, hem bugün defnedilen şehitlere hem de halkın varoluşu için hayatını ortaya koyan tüm şehitlere büyük borçları olduğunu ifade etti.

- “Kayıplar konusu politize edilmemeli… Avrupa Parlamentosu kararı ‘kabul edilemez’”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin uzun süredir titiz ve hassas çalışmalar yürüttüğünü belirten Erhürman, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasetçilerin kayıplar konusunun ve komitenin çalışmalarının politize edilmemesi konusunda azami hassasiyet gösterme sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının iki sandalye hakkı bulunan Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıslı Rum milletvekilinin AP’yi kullanarak Kıbrıslı Türkler aleyhine kararlar üretilmesi için çalıştığını dile getiren Erhürman, son dönemde alınan iki karara dikkat çekti. Erhürman, bu kararların “sadece Kıbrıslı Rum kayıplar varmış gibi bir tavırla yapılan girişim sonucunda” parlamento tarafından üretilen “taraflı ve hiçbir şekilde kabul edilemez” kararlar olduğunu söyledi.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu konular bizim asla politize etmediğimiz konulardır. Çünkü biz insan acısının, çocuk acısının ne demek olduğunu bilen bir halkız. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti dışında başka devletler tarafından tanınmıyor olabiliriz. Ama şunu da biliyoruz ve muhataplarımıza da anlatıyoruz: Tanınma başka bir şeydir. Medeni olma, uygar olma başka bir şeydir. Ve tanınma; medeni olmanın, uygar olmanın ön şartı değildir.”

- “Kıbrıs Türk halkı adada hep vardır, var olacaktır”

Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin ve yaşadığı acıların görmezden gelinemeyeceğini, yok sayılamayacağını ve unutturulamayacağını belirten Erhürman, 1878’den beri en zor koşullarda varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini kaydetti.

Şehit ailelerinin yaşadığı büyüklükte bir acıyı yaşamayanın anlayamayacağını söyleyen Erhürman, görevlerinin şehitlerin hatırasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere bu topraklarda daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir hayat bırakmak olduğunu vurguladı.

- “Müze, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması için çok önemli”

Erhürman, Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi’nin şehitlerin hatırasını yaşatacak son derece önemli bir müze olduğunu dile getirerek, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları ve verdiği varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktaran önemli bir nokta olacağını belirtti.

“Müzeyle şehitlerimizin hatırasına sahip çıkacak, onların isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız.” diyen Erhürman, müzenin Kıbrıs Türk halkının ortak hafızasının önemli bir parçası olacağına inanç belirtti.

Erhürman, “Geçmişimizi unutmadan geleceğimizi inşa etmek, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak ve çocuklarımıza daha güvenli, daha huzurlu bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Dünyanın başka yerlerindeki çocuklar hangi haklara sahipse ülkedeki çocukların da aynı haklara sahip olmasını sağlamaları gerektiğini vurgulayan Erhürman, bunun için gece gündüz çalışmaları ve adadaki gerçekleri dünyaya anlatma çabalarını artırarak sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

- “Kıbrıs Türk halkı asla azınlık olmayacak”

Erhürman, törene katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a; müzenin Kıbrıs Türk halkına kazandırılmasına katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, TİKA’ya, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’ne, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür dileyen Erhürman, başta Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da hayatını kaybedenler olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşamını yitiren mücahit ve Mehmetçik tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı; hayatta olan gazilere sağlık diledi.

Şehitlerin manevi huzurunda bir kez daha söz verdiğini söyleyen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu adadaki eşitlik ve güvenlik haklarından asla vazgeçmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı asla azınlık olmayacaktır.” dedi.