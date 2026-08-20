Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya paylaşımında, Güney Kıbrıs basınında Kıbrıs Rum Liderliği'nin Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurularını engellemek veya zorlaştırmak için gösterdiği çabalardan söz edildiğini belirtti.

Kıbrıs'taki mülkiyet sorununun tam anlamıyla çözümünün ancak Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ile mümkün olacağını hep söylediğini anımsatan Erhürman, şunları kaydetti:

“Buna karşın biz, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu kurmak suretiyle, çözüme kadar olan dönemde Kıbrıslı Rumların mülkiyet hakkı iddiaları çerçevesinde başvurabileceği bir mekanizma yarattık. Buna ek olarak, bu mekanizma, yani Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da uluslararası hukuka uygun, etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildi. Böyle bir mekanizmayı, bu koşullarda, tek taraflı olarak sürdürebilmek elbette kolay değil. Ama öze dokunmasa da aksayan tali yanlar ortaya çıktıkça bunları düzelttik, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu daha da hızlı bir şekilde güçlendireceğiz.

Dahası, Kıbrıslı Türklerin güneyde kalan taşınmaz malları konusundaki iddialarının değerlendirilmesi için benzer bir mekanizma güneyde yok. Başka mekanizmaları kullanmaya çalışanlara ise haklarını alabilmeleri için ‘çözümden sonrası’ işaret ediliyor genel olarak.”

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından uygun bulunmuş Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuru neden engellenmeye çalışılır?”, “Adadaki mülkiyet sorunu ceza hukuku enstrümanlarıyla çözülebilirmiş gibi tek tek bireylerin hürriyetini bağlayıcı sonuçlar doğuracak yollara neden başvurulur?”, “Bu tip girişimler Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında güvenin tesis edilmesine mi, yoksa gerilimlere mi yol açar?” ve “Bu şartlar altında hukuk, bireylerin haklarını korumanın mı, yoksa siyasetin mi enstrümanı olur?” sorularını yönelten Cumhurbaşkanı Erhürman, bunları bıkmadan, usanmadan uluslararası toplumdaki tüm muhataplarına anlattığını ve çok daha fazla, çok daha etkili şekilde anlatmaya da devam edeceğini vurguladı.