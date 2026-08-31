Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından Girne Turizm Limanı’nda bekleyen kayıp yakınlarını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Türkiye’den gelecek gemilerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte batığa erişilmesinin hedeflendiğini belirtti. Mevcut imkanlarla denizin dibindeki batığa müdahalenin mümkün olmadığını ifade eden Erhürman, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“TÜM İDDİALAR ARAŞTIRILACAK”

Kazayla ilgili hem idari hem de yargısal soruşturmaların devam ettiğini belirten Erhürman, ortaya atılan iddiaların şu aşamada yalnızca iddia niteliğinde olduğunu vurguladı.

Erhürman, “İddialar var. Hepsi şu an iddia aşamasında. Spekülasyon doğru değil. Tüm iddialar araştırılacak. Basın bilgilendirilecek” dedi.

Kaptan ve gemiyle ilgili çeşitli iddiaların da soruşturma kapsamında dosyalandığını belirten Erhürman, spekülasyonlarla hareket edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Spekülasyonlarla konuşmak ciddiyete yakışmaz. İdari ve yargısal bacağı ayırmak önemli” ifadelerini kullandı.

“SON ANA KADAR ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Erhürman, kayıp kişilere ulaşılması konusunda, devlet olarak üzerlerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceklerini söyledi.

Erhürman, “Umudumuzu yitirmek istemiyoruz. İnsanlarımıza ulaşmakla yükümlü sayıyoruz kendimizi. Son ana kadar tüm insanlarımıza ulaşmaya çalışacağız” dedi.

“AİLELER HAKLI OLARAK DAHA SIK BİLGİ İSTİYOR”

Bazı ailelerin bilgi alma sürecinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Polis Genel Müdürlüğü’nün devreye girdiğini aktaran Erhürman, ailelerin daha sık bilgilendirilme talebinin haklı olduğunu söyledi.

Erhürman, “İnsanlarımız haklı olarak daha sık bilgi istiyorlar. Ben de bu amaçla gelip aileleri görmek istedim” diye konuştu.

Kayıpların isimlerinin kamuoyuna açıklanması yerine, kriz masasının ailelere tek tek bilgi verme kararı aldığını belirten Erhürman, bu yöntemin tercih edildiğini ifade etti.

“DÜN GECEDEN BU YANA YENİ GELİŞME YOK”

Batığa mevcut imkanlarla deniz dibinde müdahale edilemediğini yineleyen Erhürman, Türkiye’den gelecek gemilerin bölgeye ulaşmasının ardından çalışmalarda yeni bir aşamaya geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Erhürman, “Dün gece itibarıyla yeni bir gelişme yok” dedi.

Kayıp kişi sayısının 18 olduğunu belirten Erhürman, sayı ve durumla ilgili daha net bilgilerin yarın paylaşılacağını söyledi.