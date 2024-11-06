Toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, birçok milletvekili ve partili de katıldı. Genişletilmiş İlçe Meclisi’nde konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi. CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da yaptığı konuşmasında, CTP’nin örgütlü mücadelesinin büyüyerek devam edeceğini belirtti.

Erhürman: Ülke yönetilmiyor

Memleketin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu vurgulayan Erhürman, CTP olarak demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerine işaret etti. Eğitimden sağlığa birçok sorunun bulunduğunun altını çizen Erhürman, ekonominin güneye kaymaya devam ettiğini kaydetti. Karşılarında kendini bile yönetemeyen bir yapı bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, ülkenin kötü değil, hiç yönetilmediğinin altını çizdi. Kişilerle değil, zihniyetle sorunlarının bulunduğunu da belirten Erhürman, adına hükümet diyen yapının ülkeye her gün daha çok zarar verdiğini vurguladı. Tufan Erhürman, Meclis’te yaratılan kaos ve hukuksuzluklardan da bahsederek sözlerine son verdi.

Kayalp: Mücadelemiz devam edecek

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp yaptığı konuşmada, yoğun ilgiden dolayı katılanlara teşekkür etti. CTP’nin örgütlü mücadelesinin büyüyerek devam edeceğine değinen Kayalp, memleketin içinde bulunduğu durum ve sorunlarla ilgili konuştu. Ülkede CTP’ye olan ihtiyacın içinde bulunulan dönemde daha da arttığına dikkat çeken Kayalp, yılmadan mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

