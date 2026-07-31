Cumhurbaşkanı Erhürman yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Komisyonu’nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Avrupa Birliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile bugün yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede kendisine, öncelikle başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının son dönemdeki tek yanlı ve tarafgir tutum, davranış ve kararlarının AB'ye olan güveni daha da sarstığını anlattık.

Bu bağlamda, uzun bir süreden beri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine aktardığımız gibi, bizlerin yalnızca Kıbrıs Rum Liderliği ile değil, AB ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacımız olduğunu belirttik.



Sn. Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı AB’nin olası bir müzakere masasında bir taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını, ancak adada adil ve kalıcı bir çözüme katkı koymak istenilyorsa, AB ile bağlantılı güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettim.

Bu bağlamda, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet sorunu eksenindeki olumsuz gelişmeler gibi konuları konuşma fırsatı bulduk.

Sn. Fitto'ya, çözüm iradesini birçok kez çok açık bir şekilde ortaya koymuş olan Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son verilmesinin zamanının çoktan geldiğini, halkımızın ve özellikle çocuklarımızın uluslararası toplumun bir parçası olması önündeki tüm engellerin ivedilikle kaldırılması gerektiğini belirttik.”