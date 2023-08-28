Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

TL'nin değer kaybı kapılardaki hareketlenmeyi de, kapılarla ilgili önerileri/tartışmaları da tetikledi. Bunda son günlerde Pile'de yaşananların, Sn. Hristodulidis'in "Kıbrıslı Türklere yönelik açılım planları"nın ve Kıbrıs sorununa yönelik ilginin nispi olarak artmasının da etkisi var.

Kıbrıslı Türklerin alım gücündeki düşüşle birlikte değerlendirmek zorunda kalsak da, geçiş kapılarının koşullarının iyileştirilmesi de, yeni kapıların açılması da hem ekonomik açıdan hem de iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli.

Bu konu üzerinde konuşulurken, hele de bu işten ekonomik açıdan daha fazla yararlanan taraf olarak bizlerin, yeterli personel olmamasını gerekçe göstererek yeni kapıların açılması için bazı kapıların kapanmasını gündeme getirmemiz söz konusu dahi olmamalı.

Evet, hem var olan kapılar iyileştirilmeli, hem de geçişlerin en yoğun olduğu Lefkoşa'ya öncelik verilerek yeni kapıların açılması ısrarla gündeme getirilmeli. Bu konuda biz de üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Zaman ve iklim nispeten müsait.