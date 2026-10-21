Erhürman, seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanlığı makamını müzakerecilik, Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturma ve anayasal görevler olmak üzere üç temel işlevle tanımladıklarını belirterek, izledikleri yol haritasını anlattı.

Kıbrıs sorununun çözümünde tek bir kişinin mucize yaratamayacağını, ancak Kıbrıs Türk halkının haklı çözüm iradesini temsil etme misyonunu kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Son 9 yıllık süreçte Kıbrıs konusunda anlamlı bir görüşme süreci gerçekleşmediğini belirten Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının bu süreç içerisinde gerek deniz yetki alanlarında gerekse enerji konusunda Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi pek çok da anlaşma imzaladığını kaydetti.

Erhürman, Güney Kıbrıs’ın festival iptalleri, futbol okulu engellemeleri, Avrupa Parlamentosu kararları ve diplomatik temasların engellenmeye çalışılması gibi adımlarını “güven aşındırıcı eylemler” olarak nitelendirdi.

Erhürman, Güney Kıbrıs’ın güven aşındırıcı eylemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu’na gönderilen mektuplara ve gelen yanıtlara dikkat çekti.

Son bir yıl içerisinde BM Genel Sekreteri ile üç kez görüşüldüğünü, bu sıklıkta temasın uzun süredir gerçekleşmediğini ve bunun BM’nin soruna gösterdiği dikkatin bir göstergesi olduğunu ifade eden Erhürman, “Geride bıraktığımız bir yıl, geleceğe yürüyeceğimiz yolun taşlarının döşendiği bir dönem olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından sunulan Güven Yaratıcı Önlemler paketi ve New York temasları çerçevesinde yaşanan gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştirilen toplantıda 7 maddelik öneri sunduğunu ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 7 maddeyi sonuçlandırmak yerine 19 yeni öneriyi gündeme getirdiğini ve sözlü olarak aktardığını ifade etti. Erhürman, 19 maddelik öneriler içerisinde yer alan Pile’ye birlikte gitme ve üç ayrı komiteyi ziyaret etme önerilerini kabul ettiğini söyledi.

New York temaslarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin aracılığıyla Rum tarafının dönüşümlü başkanlığı kabul etmeye hazır olduğu yönünde kendisine mesaj iletildiğini açıkladı.

Erhürman, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in dönüşümlü başkanlığı ilkesel olarak ve koşulsuz biçimde kabul ettiğini açıkça ifade etmesi halinde görüşme masasına oturmaya hazır olduğunu bildirdiğini, ancak bu talebine herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.

“Müzakere masasından kaçtığı” yönündeki eleştirilere de yanıt veren Erhürman, müzakerelerin yeniden başlamasına karşı olmadığını, ancak görüşmelerin sonuç odaklı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, “Çizgimiz tutarlı ve istikrarlı bir çizgi. Her türlü müzakereye hazırız ama hazırlığın doğru yapılması lazım. Sonuç çıkması için zorluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BRT