Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Erhürman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Tahsin Ertuğruloğlu açık konuşuyor.

“Temmuz ayındaki görüşmelerde Cenevre'de olduğu gibi yine güven artırıcı önlemler gündeme gelecekse, buna katılmanın gereksiz olduğunu" söylüyor.

Her şeyden önce “iki devlet arasında işbirliği” falan demiyor, yalnızca “işbirliği” dahi demiyor, “güven artırıcı önlemler” diyor ki, daha önce de söylediğimiz gibi bu konuda tamamen doğru söylüyor.

Yine bunlar görüşülecekse, Temmuz’da Cenevre’ye gitmenin gereksiz olduğunu da söylüyor. Ben gidilmeli diyorum. En sınırlı diyalog ve diplomasi ortamı bile diyalogsuzluktan iyidir. Geçmişi geleceğe bağlayacak köprü, bizi çözüme ulaştıracak yol diyalog ve diplomasidir diyorum.

Ama elbette Tahsin Bey’in söylediklerinden sonra, benim ne dediğimden ziyade, Sn. Tatar’ın ve “hükumet”in ne düşündüğü önemli… Bakalım ne diyecekler...”