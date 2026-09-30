Erhürman, Holguin’in “Müzakereler kendiliğinden ortaya çıkmaz; düşmanca bir ortamdan da doğmaz” sözlerini hatırlatarak, açıklamanın “bundan sonraki süreçler açısından da son derece önemli” olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN'IN TAM AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"'Güven Artırıcı (Yaratıcı) Önlemler' kavramını çok uzun bir süreden beri kullanıyoruz.

'Güven Aşındırıcı Eylem ve İşlemler' kavramını ise yeni kullanmaya başladık.

Yeni Güven Artırıcı Önlemleri konuşurken, festival ve Barcelona iptalleri, Kıbrıslı Türk temsilcilerin yabancı diplomatlarla görüşmesini engelleme girişimleri, Kıbrıslı Rum milletvekillerinin yoğun çabalarıyla Avrupa Parlamentosu'nda alınması sağlanan tek yanlı, tarafgir kararlar, mülkiyet ile ilgili tutuklamalar gibi konularda yapılan ve güveni olduğu kadarıyla da aşındıran eylem ve işlemleri muhataplarımıza (Sn. Genel Sekreter'e, kişisel temsilcisine, AB yetkililerine ve görüştüğümüz tüm diplomatlara) anlatırken kullanıyoruz bu kavramı.

Sevgili Yusuf Kanlı, birkaç gün önce Sn. Holguin ile yaptığı röportajda şu soruyu sordu:

'Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk temsilcilerinin uluslararası temaslarını kısıtlamaya çalışırken ve Kıbrıs Türk tarafı güveni zedeleyen başka adımlar bulunduğunu bildirirken elverişli bir ortam yaratılabilir mi?'

Sn. Holguin şu yanıtı verdi:

'Kesinlikle hayır; çünkü bunlar zaten karmaşık olan meseleyi daha da karmaşık hâle getiriyor. Müzakereler kendiliğinden ortaya çıkmaz; düşmanca bir ortamdan da doğmaz. Aksine, karşı tarafı ve onun varlığını anlamayı ve kabul etmeyi gerektirir. Bu konuyu özellikle son bir ayda müzakerecilerle birkaç kez görüştüm.'

Bundan sonraki süreçler açısından da son derece önemli olan bu yanıtı bunca tartışmanın arasında kaynayıp gitmesin diye, buraya not düşmek istedim..."