Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dr. Fazıl Küçük Çemberine kurulan LED ekranın, Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile Karayolları Dairesi tarafından yerinden sökülmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

CTP Lideri Erhürman, “Girne'deki "Utan ve Git" ilanından rahatsız olan "hükumet", her zaman olduğu gibi hukuka aykırı davranmaktan hiç çekinmeden (işin hukuki süreçle ilgili tarafı için sevgili Murat Şenkul'un konuyla ilgili paylaşımına bakılabilir) yalnızca ilanı değil, doğrudan doğruya LED ekranı söküp götürmeye kalkmış!” ifadelerini kullandı.

Erhüramn, “Kendinden emin olmayanın, demokrasiyi sindiremeyenin muhalefete tahammülsüzlüğü! Boşuna "Utan ve Git" demiyoruz. Utanmayı attığınızın en son göstergesi...” dedi.