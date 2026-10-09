Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Maraş konusunda kendisine öneri sunduğu, kendisinin önce kabul ettiği ancak daha sonra Türkiye’nin talimatıyla reddettiği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Erhürman, söz konusu iddiaları sorgulayarak “sızdırma”, “çarpıtma” ve “manipülasyon” ifadeleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hristodulidis’in kendisine Maraş’la ilgili bir öneri sunduğu ve kendisinin önce kabul edip daha sonra reddettiği yönündeki iddiaların gündeme getirildiğini belirtti. İddiaya göre Erhürman’ın öneriyi reddetmesinin sebebi, kabul ettikten sonra Türkiye’den bu yönde talimat almasıydı.

İddiaların kaynağı olarak Güney Kıbrıs’ta yayımlanan bir gazetenin gösterildiğini kaydeden Erhürman, söz konusu gazetenin haberinde de iddiaların tam olarak bu şekilde yer almadığını ifade etti. Rum hükümetinin haberi doğrulamadığını belirten Erhürman, Rum basınında yer alan bilgilere göre hükümetin önerinin kendisini dahi ne doğruladığını ne de reddettiğini kaydetti.

“BENİM NE DEDİĞİMİ ÖĞRENMİŞ BİR GAZETECİ NASIL OLUYOR?”

Erhürman, paylaşımında üç soru yönelterek iddiaların değerlendirilmesini istedi.

Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin baş başa gerçekleştiğine dikkat çeken Erhürman, bir öneriye evet ya da hayır demiş olması halinde bunu görebilecek veya duyabilecek tek kişinin Hristodulidis olacağını belirtti. Erhürman, buna rağmen bir Kıbrıslı Rum gazetecinin kendisinin ne söylediğini nasıl öğrendiğini sorguladı.

Son görüşmelerinin New York ziyareti öncesinde gerçekleştiğini hatırlatan Erhürman, Hristodulidis’in 19 maddelik listesinden ilk kez bu görüşmede söz ettiğini ifade etti. O tarihten bu yana Hristodulidis ile görüşmediklerini belirten Erhürman, “Bu durumda o toplantıda ‘evet’ dediysem, nerede ‘hayır’ demiş olabilirim?” diye sordu.

“BİR ÖNERİYE DUYDUĞU ANDA EVET DEMİŞ OLABİLECEĞİME İNANIYOR MU?”

Erhürman, Maraş gibi önemli ve hassas bir konuda sunulacak herhangi bir öneriye, içeriğini değerlendirmeden hemen kabul yanıtı vermiş olabileceği iddiasını da sorguladı.

Paylaşımında, “Bu ülkede herhangi bir kişi, Maraş gibi önemli ve hassas bir konuda yapılacak herhangi bir öneriyi (bırakın medyada gündemde olanı, ‘dünyanın en harika önerisi’ni dahi) duyar duymaz ‘evet’ demiş olabileceğime inanıyor mu gerçekten?” ifadelerini kullanan Erhürman, bir görüşmecinin böyle bir durumda öneriyi incelemeden karar vermesinin beklenip beklenemeyeceğini sordu.

Erhürman, bu soruların yanıtlanabilmesi için özel bir bilgi birikimine gerek olmadığını belirterek, “Biraz düşünmek, mantık ve muhakeme yeterli” dedi.

“DİĞER TARAF NE KADAR GÜVENEBİLİR?”

İddiaların arkasında sızdırma, çarpıtma veya manipülasyon olup olmadığı üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, bu tür iddialara kimlerin ve hangi gerekçelerle ihtiyaç duyabileceğinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, paylaşımını şu soruyla tamamladı:

“Ve son bir soru: Bu durumda ‘diğer taraf’ ne kadar güvenebilir bu yollara başvurana?”

Erhürman, açıklamasının sonunda ise “Neyse, sabra ve soğukkanlılığa devam” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sn. Hristodulidis bana Maraş ile ilgili bir öneri yapmış, ben önce kabul etmişim ama sonra reddetmişim.

Bunun sebebi de ben kabul ettikten sonra 'Türkiye'nin bana reddedeceksin talimatı' vermesiymiş.



Kaynak? Güneyde yayın yapan bir gazete (aslında gazete de tam olarak böyle yazmıyor ama neyse!). Rum hükumeti gazeteyi doğrulamış mı? Rum basınına göre, bırakın 'kabul etmemi', önerinin kendisini bile, 'ne doğrulamış, ne de reddetmiş'.

Üç soru sorup takdiri sizlere bırakacağım.



1. Ben herhangi bir öneriye 'evet veya hayır' demiş olsam bunu görebilecek veya duyabilecek tek kişi Sn. Hristodulidis. Çünkü görüşme baş başa! Ama her nasılsa bir Kıbrıslı Rum gazeteci benim ne dediğimi 'öğrenmiş'! Ne kadar ilginç değil mi?



2. Sn. Hristodulidis ile son görüşmemiz New York öncesinde. '19 maddelik liste'sinden ilk kez o gün söz etti. O günden beri de görüşmedik. Bu durumda o toplantıda 'evet' dediysem, nerede 'hayır' demiş olabilirim?



3. En önemlisi: Bu ülkede herhangi bir kişi, Maraş gibi önemli ve hassas bir konuda yapılacak herhangi bir öneriyi (bırakın medyada gündemde olanı, 'dünyanın en harika önerisi'ni dahi) duyar duymaz 'evet' demiş olabileceğime inanıyor mu gerçekten? Ben ya da herhangi bir görüşmeci bu kadar acemi olabilir mi? Bir inceleyelim falan dahi demez mi hiç olmazsa?



Bu soruları yanıtlayabilmek için dünyanın en zeki ve bilgili insanı olmaya gerek yoktur herhalde! Biraz düşünmek, mantık ve muhakeme yeterli.



'Sızdırma', 'çarpıtma', 'manipülasyon' falan? Kim ya da hangi taraf, neden ihtiyaç duyar bunlara? Bunun üzerinde biraz düşünmek gerek sanırım!



Ve son bir soru: Bu durumda 'diğer taraf' ne kadar güvenebilir bu yollara başvurana?



Neyse, sabra ve soğukkanlılığa devam..."