Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Mustafa Alkan’ın sunduğu ve Genç TV’de yayımlanan “Er Meydanı” programında Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in kendisine yazılı bir “19 maddelik paket” sunmadığını belirten Erhürman, Maraş’ın Birleşmiş Milletler (BM) yönetimine devredilmesi ve Mağusa Limanı’nın Avrupa Birliği (AB) kontrolünde doğrudan ticarete açılması önerisini kabul edemeyeceğini söyledi.

ERHÜRMAN, NEW YORK'TAKİ ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYE NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI: MÜZAKERE OLSUN DİYE MÜZAKERE YAPMAM

Erhürman, uzun süredir Güney Kıbrıs basınında tartışılan Maraş-Mağusa Limanı önerisinin ayrıntılarını paylaşırken New York’taki üçlü görüşmeye neden katılmadığını da açıkladı.

Müzakerelerin yalnızca görüşme yapmak amacıyla yürütülmesine karşı olduğunu belirten Erhürman, “Müzakere olsun diye müzakere yapmam. Sizi bu masada on sene daha süründürmem” ifadelerini kullandı.

"MAĞUSA LİMANI ZATEN AÇIK, ASIL SORUN AB İLE DOĞRUDAN TİCARET YAPILAMAMASI"

Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis’in gündeme getirdiği öneriyi şu sözlerle anlattı:

“Maraş’ı Birleşmiş Milletler yönetimine devretmek, Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde; Mağusa Limanı’nın da AB kontrolünde açılması. Söylenen bu.” Mağusa Limanı’nın zaten açık olduğunu vurgulayan Erhürman, asıl sorunun Avrupa Birliği ile doğrudan ticaret yapılamaması olduğunu belirtti. “Mağusa Limanı açık bir limandır. Mağusa Limanı kapalı bir liman değil. Bizim limanlarımızdaki sorun doğrudan ticaret yapamıyor oluşumuzdur Avrupa Birliği ile” diyen Erhürman, Hristodulidis’e doğrudan ticaret tüzüğünün yürürlüğe girip girmeyeceğini sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını aktardı. Erhürman, önerinin doğrudan ticaret tüzüğünün yürürlüğe konulmasını değil, Mağusa Limanı’nın AB kontrolünde olması üzerinden doğrudan ticaretin başlatılmasını öngördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Doğrudan ticaret tüzüğünün yürürlüğe girmesi mi bu? Hayır, tüzüğün yürürlüğe girmesi değil. Ama AB kontrolünde olduğu için doğrudan ticaretin başlaması.”

"BUNLAR DENGELİ ÖNERİLER Mİ? BU BENİM KABUL EDEBİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL Kİ"

Önerinin dengeli olmadığını savunan Erhürman, Maraş’ın BM yönetimine devredilmesinin Mağusa Limanı’nın açılmasıyla ilişkilendirilmesini sorguladı.

“Maraş’ı niye BM idaresine vermenin karşılığı haline geliyor bu? Bunlar dengeli şeyler mi?” diyen Erhürman, söz konusu formülün yeni olmadığını da kaydetti. Benzer bir önerinin 2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın görev süresinde gündeme geldiğini belirten Erhürman, “Bu formül 2006 yılında Sayın Talat’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde sunulmuş bir formül. Yani 20 sene geçti üstünden; 20 sene sonra yeni bir formül diye getirildi” ifadelerini kullandı.

Öneriye ilişkin tutumunu da açıkça ortaya koyan Erhürman, “Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil ki” dedi. Erhürman, önerinin yeniden gündeme geldiğini belirterek, Talat’ın 2006 yılında bu öneriyi reddettiğini ve ret gerekçesini açıkladığını da hatırlattı.