Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Bir yandan başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere, çeşitli ülkelerle yapılan anlaşmalarla Kıbrıslı Türkleri yok sayan, adada ve bölgede kalıcı barış ve istikrarı riske atan girişimler ortaya konulur,

diğer yandan içeride, bırakın yeni güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmeyi, Barcelona, festivaller, mülkiyet, Rum milletvekillerinin girişimleriyle üretilen tek yanlı, tarafgir Avrupa Parlamentosu kararları gibi konularda güven, var olduğu kadarıyla dahi zedelenirken,

"birlikte tarih yazma"nın hiç de kolay olmadığı sanırım herkesin, yalnızca Kıbrıslı Türkler ve Rumların değil, uluslararası toplumun da malumudur.

Günün iyi haberi, İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere toplam 12 ülkenin İsrail ile ilgili aldığı kararlar...