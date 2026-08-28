Cumhurbaşkanı Erhürman, mektuplarında özellikle bu girişimlerin zamanlamasına vurgu yaptı. BM Genel Sekreteri'nin adayı ziyareti esnasında taraflara içinde bulunduğumuz anın "tüm çabaların, güvenin yeniden tesis edilmesi için ortaya konulması gereken bir an" olduğu yönündeki çağrısına rağmen, Rum liderliğinin tam tersi adımlar attığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının izolasyonunun sonlandırılmasına yönelik BM Genel Sekreteri’nin raporu ile AB Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin aldığı kararları hatırlatarak, bu yöndeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu.

Mektuplarda Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum liderliğinin çocukların ve gençlerin dünyayla bağ kurmasını engellemesine yönelik bu girişimlerin iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirdiğini ve dolayısıyla BM Genel Sekreteri’nin yürütmekte olduğu çözüm çabalarına zarar verdiğini vurguladı.