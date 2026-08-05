Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadan ayrılmadan önce hazırlıkların kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekmesinin ardından, liderler görüşmesinin tarihi belli oldu.

Liderler, 26 Ağustos Çarşamba saat 16.00'da ara bölgede görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin adadaki temasları sırasında, liderlerin en az haftada bir düzenli olarak bir araya gelmesini önererek diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yapmıştı.

26 Ağustos tarihinin açıklanması, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın düzenli görüşmeler çağrısının karşılık bulduğunu gösterirken, güven yaratıcı önlemler başta olmak üzere gündemdeki tüm konuların ele alınmasına zemin hazırlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.