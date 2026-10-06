Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın müzik festivalleri ve Barselona futbol kampının engellenmesine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere ilgili muhataplara gönderdiği mektuba Avrupa Komisyonu tarafından yanıt verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 28 Ağustos 2026 tarihli mektupta, Rum liderliğinin söz konusu uygulamalarının “güven aşındırıcı eylemler” olarak değerlendirildiği ve bunların yarattığı olumsuz ortama dikkat çekildiği hatırlatıldı.

KOMİSYON GÜVEN VE OLUMLU ATMOSFERİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Avrupa Komisyonu’nun yanıtında, Kıbrıs Türk tarafının dile getirdiği hususlar ile bu gelişmelerin BM sürecine etkisine ilişkin endişelerin dikkatle not edildiği belirtildi.

Yanıtta, BM Genel Sekreteri’nin yakın geçmişte adaya gerçekleştirdiği ziyaret de hatırlatılarak, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında güvenin tesis edilmesi ve olumlu bir atmosferin teşvik edilmesinin uygun ortamın yaratılması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

2004 YILINDAKİ AB KONSEYİ KARARINA ATIF

Komisyon’un amacının Kıbrıslı Türkler ile Rumlar ve Kıbrıslı Türkler ile Avrupa Birliği arasında köprüler kurmak, diyaloğu geliştirmek ve yakınlaşmayı sağlamak olduğu ifade edildi.

Yanıtta ayrıca Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun sona erdirilmesine ilişkin 2004 tarihli Avrupa Birliği Konseyi kararına atıfta bulunulduğu kaydedildi.

Başta gençler olmak üzere Kıbrıslı Türklerin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan ve Kıbrıslı Türkler ile AB arasında daha yakın ilişkiler kurulmasına imkan veren sivil toplum ve özel organizasyonların, söz konusu AB kararındaki hedeflerle uyumlu olduğu belirtildi.