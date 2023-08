Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Damla Koray, Erkin Koray için bir cenaze töreni yapılmayacağını duyurdu.

"HAYRANLARI VE ARKADAŞLARI İÇİN BİR ETKİNLİK YAPILACAK"

Damla Koray, paylaşımında "Türk Rock müziğin 'baba'sı Erkin Koray, Toronto'da 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şu anda bir tören yapmayacağız ancak hayranları ve arkadaşları için bir 'toplantı' duyurusu yapılacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN YAPTIKLARINA MİNNETTARIM"

Damla Koray, babası Erkin Koray'a "Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan, canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim, senin çocuklar da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla" sözleriyle veda etti.