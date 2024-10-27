GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, olayla ilgili Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünütesi’nde bulunan 7 bebeğim genel sağlık durumlarının iyiye gittiğini ifade ederek, “Yaşanan olayla ilgili olarak konuyu araştırması için Başhekim yardımcısı atandı. Polisimiz de konuyla ilgileniyor. Gerekli araştırmalar titiz bir şekilde yapılacak be olayın boyutu araştırılacak” dedi. Uçaner, söz konusu olayın dün öğle saatlerine doğru meydana geldiği bilgisini paylaşarak, yapılacak otopsinin ardından hayatını kaybeden bebeğin kesin ölüm nedeninin belli olacağını söyledi.