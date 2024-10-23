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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Görevi devralmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Tatar, ‘zorlu görevimi en iyi şekilde sürmennin bahtiyarlığı içerisindeyim’ diye konuştu.

Tatar, 4 yılını özetle şu şekilde değerlendirdi:

“Yemin ederken verdiğim sözlere uymuş vaziyetteyim. Çok saldırı oldu ama doğru yolda yürüdüm. Zor görevi en iyi şekilde sürdürmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. İki devlet dedim, artık sokaktaki her insan bunu biliyor. İlk iki devleti gündeme getirdiğimde böyle bir algı yoktu. Türkiye destek verir mi vermez mi bilmiyorduk. Türkiye’den destek çok güçlü bir şekilde geldi. Sadece söylenmek için söylenmedi. Ben halkıma hep dürüst oldum. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldım, Gambiya’da Cumhurbaşkanı olarak Kabul gördüm. Artık heryerde iki devletli politikamız konuşuluyor. Bu süreçte çok güçlü mesajlar verildi. Ambargoların kalkması, egemen eşitliğin kabul edilmesi isteği bizleri dünyanın gündemine taşıdı. Türkiye Cumhuriyeti bunu her platformda gündeme getirmiştir, gücümüze güç katmıştır. TBMM’den Kıbrıs teskeresi geçmiştir. Bunlar çok büyük başarıdır, tarihi başarılardır. Bu kez masaya resmi olarak oturmadan izolasyonların kaldırılması ve iki devlet politikamızı gündeme getirdik.

“HASPOLAT’TA TİCARİ AMAÇLI KAPI AÇILABİLİR”

Newyork’ya gerçekleşen görüşmede sınır kapılarıyla ilgili ortaya çıkan kararı da değerlendiren Tatar, doğru bir adım atıldığını, Haspolat ve Akıncılar bölgelerinde yeni geçiş kapılarına ihtiyaç olduğunu söyledi. “Haspolat’ta ticari amaçlı kapı açılabilir. Larnaka’ya taksiler ve otobüsler daha kolaylıkla gidebilir” diyen Tatar, sınır kapılarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“TÜRKİYE MASAYA ‘ANAVATANIMIZ’ OLARAK OTURACAK”

Bir sonraki toplantı ve olasılıklar üzerine de konuşan Tatar, şunları söyledi:

“İlerleyen tarihlerde 4+1 toplantı gerçekleşecek, sonrasında ise 5+1 ön görüyoruz. Crans Montana’dan sonra gerçekleri gören bir genel sekreter var. Biz BM’ye bu çerçevede bakıyoruz. Biz garantör ülkeleriyle değil, anavatanımızla masaya oturmaya çalışıyoruz. Onlar garantör olarak İngiltere ile masaya oturacak ancak ben garantör sıfatı ile değil, anavatan sıfatı ile Türkiye ile beraber masaya oturacağım.

“GÜNEY KIBRIS KKTC’YE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞIYOR”

Güney Kıbrıs’un bu görüşmeleri ‘Crans Montana’dan kaldığı yerden’ mantığı ile yaptığını dile getiren Tatar, bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Güney’in KKTC’yi diz çöktürme ve anlaşmaya zorlama temennisinde olduğuna dikkat çeken Tatar, ‘böylesi bir anlaşma onları tatmin eder, bizi değil. Güney’in talepleri asla kabul göremez. KKTC ile ilgili artık farklı bir algı yerleşti. Türkiye’de artık eskiden çok daha fazla güçlüdür. Türkiye ile Kıbrıs arası Doğu Akdeniz gölü haline geldi. Türkiye KIbrıs için çok önemli. Bunu Barış Harekatı’nın 50’inci yılı kutlamalarında da gördük. KKTC’nin statüsü yükseldi. Tüm bunlart göz önüne alındığında Kıbrıs’ta artık geri adım atılamaz” diye konuştu.