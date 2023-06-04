Tatar, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nı ziyaret etti, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu eski Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği yetkilileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kanal 7’de katıldığı programda, Kıbrıs konusu ile güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından bugün ülkeye dönecek.

-“Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni siyasete tam destek veriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temasları kapsamında Kanal 7’de katıldığı televizyon programında, soruları yanıtladı. Soru üzerine, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu iki devletli çözüm siyaseti açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Tatar, Türkiye’nin, iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiğini ifade ederek, KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da Türkiye’nin güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kıbrıs’ta bir çözüm için egemen eşitlikte ısrarlı olduklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs’a çok büyük önem veren Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’nin tanınması ve izolasyonların kaldırılması çağrısını” anımsattı. Erdoğan’ın KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırmak için destek verdiğini, Türk Devletleri Teşkilatı’na üyeliğini sağladığını kaydeden Tatar, özellikle adaya getirilen suyun büyük önem taşıdığını, yeni siyasete tam destek verdiğini ve her alanda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

-“AB verdiği sözleri tutmadı”

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nin Annan Planı’na “Evet” diyen Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri yerine getirmediğini ancak “Hayır” diyen Rum tarafını üye aldığını ifade etti. Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin tescil edildiğini anlattı.

Kıbrıs’ta 50 yıl süren federal temelde bir çözüm arayışının Annan Planı ve Crans Montana sonrası bittiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta artık iki devletin iş birliğine dayalı bir çözümün konuşulabileceğine işaret etti.

Tatar, milli mücadele yıllarına da değinerek, Kıbrıs Türk halkının o dönem katliamdan geçirildiğini ancak tüm bunlara direndiklerini, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle katliamdan kurtulduklarını ve devlet kurduklarını belirtti. Tatar, KKTC’nin bugün egemen bağımsız bir şekilde bölgede güçlü bir Türk devleti olarak yer aldığını kaydetti.

Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, “Adıyaman’da hayatını kaybeden çocuklarımızın acısını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

-“KKTC başarı öyküsüdür”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama töreni resepsiyonunda, devlet yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Tatar, burada birçok ülke yetkilisinin KKTC üniversitelerinden mezun olan insanlardan oluştuğunu görmekten gurur duyduğunu söyledi.

“KKTC başarı öyküsüdür, çünkü yoktan var oldu ve şu anda eğitim ve turizm yatırımlarıyla bölgede önemli bir devlet” olduğunu ifade eden Tatar, tüm bunların KKTC için değer olduğunu kaydetti ve “Bu mücadele yok sayılamaz, mücadelemiz her zaman sürecek, devletimizi yaşatacağız” dedi.

Tatar, KKTC’nin tanınma çalışmalarının sorulması üzerine en değerli olanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’yi tanıması olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs konusunda milli siyaseti olduğunu, kendileri için önemli olanın milli kimlik ve manevi değerlerin korunması olduğunu ifade eden Tatar, Erdoğan’ın yeni siyaset konusunda net bir duruş sergilediğini söyledi. Tatar, 47 yıl kapalı kalan Maraş’ı birlikte açtıklarını, iki devlet siyaseti, BM’de yapılan tanınma çağrısı, Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin anayasal adıyla kabul edilmesinin önemine işaret etti.

Kıbrıs adasında Kıbrıs Türk halkının en az Rumlar kadar hakkı olduğunu ifade eden Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

-Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nı ziyaret etti. Tatar burada Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Tatar burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yapılan göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara’ya geldiğini ve bu vesileyle vakfı da ziyaret etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Ersin Tatar, törene KKTC Cumhurbaşkanı olarak katılıp halkını temsil etmekten, orada devlet başkanları ile görüşme fırsatı bulmasının onur verici olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın KKTC’ye verdiği önemi ve gelişmesi için ortaya koyduğu gayretleri anlatan Tatar, Erdoğan’a, ortaya koyduğu cesur duruş ve yeni siyasete verdiği önemden ötürü teşekkür etti.

KKTC’nin bağımsız hür egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Tatar, Vakfa da, KKTC’nin tanınması gelişmesi için verdiği desteğe teşekkür etti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasında ve toplantılarına katılmasında verilen desteğe de teşekkür eden Tatar, bunu KKTC adına önemli bir gelişme olarak niteledi.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını ve Anavatan Türkiye’nin ortaya koyduğu desteği anlatan Tatar, “Büyük bir direniş ortaya koyduk. Kahramanlıkla destansı bir mücadele verildi ve Kıbrıs’ın Yunan adası olması engellendi” dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de enerji konusunda önemli bir yere sahip olduğunu, gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasının çok daha akılcı ve ekonomik olduğunu anlatan Tatar, tüm bu gelişmelerin, KKTC’nin önemini ve değerini daha da arttığını söyledi.

KKTC’nin varlığının devamının, ulusal çıkarlar açısından önemli olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin hava ve denizde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi, yapılan yatırımları anlattı.

1974’ten beridir Kıbrıs Türk halkının bağımsız egemen bir şekilde Anavatan Türkiye’nin desteğiyle devletinin çatısı altında yaşamını yürüttüğünü belirten Tatar, Türk dünyasıyla da ilişkilerin artırılmasıyla KKTC’nin coğrafyasında daha güçlü bir noktaya gelmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çalışkan da, Tatar’a ziyaretten ötürü teşekkür etti ve temsilcilik açmayı planladıkları KKTC’nin her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Tatar, KKTC’yi her alanda geliştirmek, görünürlüğünü artırmak, birlikten güç doğacağı bilinciyle Türk dünyası ile ilişkileri geliştirmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Millet olarak ağladıkları deprem acısına da değinen Tatar, yaşamını yitirenleri andı, yarınlara umutla bakabilmek için üretip çalışmanın, birlik beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi, milli siyasetin geliştirilmesi, Kıbrıs’ta Türk varlığının korunması, Türk Devletleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, milli değerleri korumak için çalışmaya devam edeceğini ifade ederek, müşterek davayı selamete taşımanın en önemli hedefleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret anısına plaket ve hediyeler de takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi. Tatar da üyelere kitaplarını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Ankara temasları sırasında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu eşlik etti.