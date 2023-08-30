Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törenler kapsamında yaptığı konuşmada, bugün yeni bir milli siyaset oluştuğunu söyledi.

“Artık federal temelde ve karşı tarafın bizleri Türk milletinden kopartacak, AB içerisinde bizleri bilinmeyen maceraya ve Türkiye garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerlerinin adadan çekilmesi gibi entrikalara ve sinsi oyunlara boyun eğmeyeceğiz” diyen Tatar, bağımsızlık ve özgürlüğin çok önemli olduğunu ifade etti.

Yeni siyasetin temelinde iki devletli bir çözüm olduğunu anlatan Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesini bütün dünyaya ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Pile’de yaşanan olaylara da değinen Tatar, Pile halkının refahı ve mutluluğu için adım atıldığını kaydederek, BM’nin fiziki güçle engellemeye çalıştığını belirtti. Tatar, yaşananların BM’nin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü de ifade etti.