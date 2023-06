-CANLI AKTARIM

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Sayın Cumhurbaşkanım büyük bir zafer kazandınız. İlk ziyaretiniz KKTC'ye oldu. Bu bizim için çok önemlidir. KKTC'ye sahip çıkmakta olduğunuzun mesajını her daim verdiniz, veriyorsunuz.

-Türkiye Yüzyılına girerken bizler de umutluyuz. Sizlerin öncülüğünde Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. KKTC'den Kuzey'e baktığımızda dünyada söz sahibi olan küresel bir güç görüyoruz.

-KKTC'de çok acılar çekildi. Aramıza nifak tohumu sokmaya çalışanlara, bizleri içeriden bölmeye çalışanlara büyük bir yanıt verdiniz. Sizi kutluyorum.

-KKTC çok büyük mesafeler kat etti. Yeni siyaset ve yeni vizyonumuzu sizlerle dünyaya haykırdık. Federal zeminli anlaşma zemininin ortadan kalktığını, Rumların bizlere karşı samimi olmadığını anlattık, gösterdik. Rumlar bizi tehlike içerisine çekmeye çalışıyordu.

-55 yıldır tüm müzakereler boşa çıktı. Rumlar eşitlik istemediler, bizi adadan temizlemek istediler ama biz sizin sayenizde o günleri hep atlattık. Şu an sizlerin destekleriyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azmi içerisindeyiz. Artık eskiye dönemeyiz.

-Biz şu anda resmi müzakerelere geçemiyoruz ama yapıcı önerilerle karşı tarafı uyarıyoruz. Kıbıs'ta iki ayrı halk vardır. Egemenlik zemininde işbirliği ile bir araya gelebiliriz.

-Yeni siyasetin devamı için bizlere verdiğiniz desteğe müteşekkiriz. Sizin desteğinizle Maraş açılımını gerçekleştirdik. Tüm olumsuzluklara rağmen bir milyondan fazla kişi Maraş'ı ziyaret etti. Tüm dünyaya Maraş'ı anlattık, bizimdir dedik.

-Mavi Vatanda, Doğu Akdeniz'de küresel gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs'ın önemi hep söylenmekteydi. Şu an gelinen noktada sizlerin liderliğinde yine ciddi anlamda dengelerin değişmediği bu noktada Mavi Vatan ve KKTC'nin önemi daha da artmıştır.

-New York'taki tarihi konuşmanızla bizlerin gönüllerinde bir kez daha taht kurdunuz. "Halkı yok etmek için yapılan girişimlere artık dur deyiniz, artık KKTC'yi tanıyın' dediniz. Ardından Özbekistan'da gözlemci olarak kabul edilmemiz çağrınızı taçlandırdı. Bu yol tek yoldur. Bu yolun geri dönüşü yoktur.

-Pandemi geçirdik, depremler geçirdik, hep beraber ayakta durduk. Birlikte ağladık, birlikte yüreğimiz dağlandı. Bir kez daha sizlere baş sağlığı dilerim.

-Mavi Vatan emin ellerdedir. Türkiye ile uyum içerisinde, istişare içerisindeyiz, hep de öyle olacağız. Bana Cumhurbaşkanlığı görevinde ne yaptın diye soruyorlar. Türkiye ile KKTC halkları arasındaki kadim bağları pekiştirdim.