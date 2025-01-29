Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, mart ayı ortalarında, İsviçre’de düzenlenecek genişletilmiş gayrı resmi toplantıya ilişkin detayların, muhtemelen bahse konu toplantının hazırlıklarını yürütmek üzere görevlendirilen BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun temaslarının ardından netleşeceğini kaydetti. DiCarlo ile 10 Şubat’ta görüşeceğini belirten Tatar, “Kesin tarihler ve yer netleştiğinde bu bilgiyi kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.

Yeni geçiş kapıları konusunda Haspolat’a ek olarak Akıncılar-Limya kapısının açılması önerisini sunduğunu hatırlatan Tatar, “Yapıcı tutumumuzu devam ettirmekteyiz” dedi.

KKTC’nin emin adımlarla geliştiğini ifade eden Tatar, iki devletli yeni siyasetin, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyidiyle bir anlaşma olabileceğinin altını çizdi. Tatar, “Bizim bu saatten sonra geri dönüşümüz olamaz” diye konuştu.