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Şehitlerin mücadelelerinin, cesaretlerinin ve hatıralarının daima yaşatılacağını ifade eden Ertuğruloğlu, “Ruhları şad olsun.” dedi.

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Ertuğruloğlu yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve hürriyeti uğruna canlarını feda eden 9 Eylül Cephesi şehitlerimiz Ulus Ülfet, Kubilay Altaylı, İsmail Beyoğlu ve Mustafa Ertan’ı şehadetlerinin yıl dönümünde sonsuz minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 9 Eylül Cephesi şehitleri Ulus Ülfet, Kubilay Altaylı, İsmail Beyoğlu ve Mustafa Ertan’ı andı.

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