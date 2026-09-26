Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Asad M. Khan ile New York’ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, görüşmede, Genel Sekreter Khan’ın EİT çalışmalarına ve Teşkilat üyesi ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı memnuniyetini belirtti.

KKTC’nin gözlemci üye olarak EİT çatısı altında düzenlenen toplantı ve etkinliklere aktif şekilde katılım sağladığını ve KKTC’nin geçmiş dönemlerde çeşitli EİT etkinliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, önümüzdeki dönemde de Türkiye Cumhuriyeti ile müşterek yapılacak bir EİT etkinliğine KKTC’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC’nin EİT Sekretaryası ve üye ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra farklı alanlarda da iş birliğini geliştirmeye önem verdiğini ifade ederek, KKTC’nin pek çok alanda iş birliği alanları geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kıbrıs konusunda muhatabına kapsamlı bir bilgilendirme yapan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkı üzerinde yıllardır süren haksız izolasyonların kaldırılması gerektiğini, bu bağlamda EİT ile geliştirilecek işbirliğinin ve EİT’in desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti.