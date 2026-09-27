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Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, EİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleşen görüşmede, KKTC’nin EİT Sekretaryası ve teşkilata üye ülkelerle mevcut ilişkileriyle gelecek döneme ilişkin iş birliği imkânları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurul çalışmaları kapsamında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dönem Başkanlığını yürüten Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile New York’ta bir araya geldi.

Özer Kanlı: Kıbrıs Türk halkının geleceği, yeni hayal kırıklıklarına feda edilemeyecek kadar değerlidir

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