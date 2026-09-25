Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

AA’da yer alan habere göre, TDT bünyesinde son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturan toplantıya, Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra diğer üyeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler KKTC ve Türkmenistan ile TDT Genel Sekreteri katıldı.

Toplantı kapsamında 29-30 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı.

Türk Dünyası’nı ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, TDT’nin uluslararası kuruluşlarla kurumsal işbirliğini geliştirmesine ilişkin hususlar değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıdaki hitabında, Türk Devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda, yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurguladı ve TDT’nin uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye’nin vizyonunu ortaya koydu.

Toplantıda kabul edilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Ortak Açıklaması'nda, diğer hususlar meyanında, TDT'nin BM Genel Kurulu’nda "gözlemci" statüsü kazanmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, teşkilatın uluslararası düzlemde üstlendiği rollerin güçlendirilmesine ve uluslararası/bölgesel aktörlerle kurumsal ilişkiler tesis etme kapasitesinin artırılmasına yönelik mesajlara yer verildi.

Söz konusu toplantı, 7 Mart'ta İstanbul’da, 18 Nisan'da 5. Antalya Diplomasi Forumu marjında Antalya’da ve 15 Mayıs'ta TDT Gayriresmi Zirvesi marjında Türkistan’da gerçekleştirilen toplantıların ardından 2026 içinde düzenlenen 4. TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı oldu.

TDT, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi" kurulmuş; Konsey’in ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi’nde alınan bir kararla "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)" olarak değiştirilmişti.

TDT'nin ana hedefleri, Türk Devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesini, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesini, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesini, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikiminin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak.

Sekretaryası İstanbul’da kain olan TDT’nin, 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı müteakip TDT 13. Zirvesi’nin 29-30 Ekim'de Ankara’da düzenlenmesi öngörülüyor.

Zirveyle Türkiye TDT Dönem Başkanlığını Azerbaycan’dan devralacak; TDT Genel Sekreterliği görevi mevcut Genel Sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev’den (Kırgızistan) Özbek tarafınca belirlenecek adaya geçecek.